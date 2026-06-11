Подробностями Тополя поделился в интервью Маричке Падалко.

Не пропустите Тарас Тополя впервые прокомментировал обвинения в изменах после развода с женой

Тарас Тополя рассказал, что оставил жилье Елене и их детям после развода, а сам живет на квартире отца.

Был определенный период достаточно тяжелый. Бытово мне нужно было решить вопрос с ремонтом: что-то обновить, что-то изменить. Но сейчас уже все хорошо,

– поделился музыкант.

Лидер группы АНТИТИЛА продолжает участвовать в воспитании сыновей и дочери, проводит с ними время и финансово обеспечивает. Также дети остаются на ночь у отца.

Тополя поддерживает связь с бывшей женой ради детей. Музыкант отметил, что бывают разные ситуации, но они стараются находить общий язык как взрослые люди.

Интервью с Тарасом Тополей: смотрите видео онлайн

Что известно о браке Тараса и Елены Тополь?

Тарас и Елена познакомились на концерте в Славском, где вместе выступали. Когда вернулись в Киев, то продолжили поддерживать связь.

Первый шаг сделала Елена, а Тарас ответил ей взаимностью. Так, между певцами завязались романтические отношения.

В 2013 году звезды поженились. В их браке родилось трое детей: сыновья Марко и Роман и дочь Мария.

Полномасштабная война повлияла и на семью Тополь. Дело в том, что Елена уехала с детьми в США, а Тарас остался в Украине и вступил в тероборону. Однако они пытались сохранить брак.

1 декабря 2025 года Тополи объявили о разводе. Соответствующее решение они приняли вместе.