В частности, комментаторы выдвигали различные версии – от предположений об измене до мыслей, что новость о разрыве могла быть пиар-кампанией чтобы привлечением внимания к творческим проектам. Тарас Тополя прокомментировал эти слухи в новом интервью для Марички Падалко и рассказал, почему не считает нужным публично реагировать на подобные упреки.

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Персонально по мне неслась направленная такая информационная кампания. Как по методичке. Мне даже смешно было из-за различных тезисов о каких-то моих поступках, которых я не делал, о каких-то моих чертах характера. Все вбрасывалось, раскручивалось, какие-то психологини делали мои портреты там и еще,

– отметил певец.

Он добавил, что сознательно никак не реагировал на подобные обвинения и предположения людей, поскольку они неправдивы. "Мне проще спокойно, взвешенно пройти сквозь все, а время расставит все на свои места", – объяснил Тарас Тополя.

Интервью с Тарасом Тополя: смотрите видео онлайн

Что известно о разводе Тараса и Елены Тополь?

1 декабря 2025 года пара объявила о решении развестись после 12 лет брака. По словам Тараса Тополы, это решение было совместным и взвешенным. До официального разрыва супруги урегулировали имущественные вопросы и договорились о содержании детей. У них трое детей – сыновья Марко и Роман и дочь Мария.

Елена Тополя говорила, что ограничений в общении детей с родителями нет – они сами решают, с кем и когда проводить время.

После разрыва Тарас сосредоточился на собственной жизни и воспитании детей. Он говорил, что не чувствует вины за то, как завершились его отношения с бывшей женой и пока не планирует новых серьезных отношений.

Причины развода Тарас и Елена Тополи публично не комментируют.