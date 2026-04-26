Тарас Тополя откровенно признался, что сейчас сконцентрирован на творчестве. Об этом он рассказал в интервью Наталье Влащенко.

Нет. Пока достаточно. Мне достаточно. У меня трое детей, за которых я ответственен и я продолжаю делать все как отец. Если серьезные отношения, то вообще нет. Я искренне говорю это. А о каких-то других... То понятно,

– сказал певец.

Музыкант поделился, что больше всего в дружбе и отношениях ценит доверие. Он готов простить, если человек искренне объясняет свою ошибку.

"Это самое важное для меня. Если есть доверие, то я могу даже быть кардинально разных взглядов с человеком, но я это принимаю. Чего не могу принять – обман и предательство идеи или на бытовом уровне, или глобально что-то произошло. Без доверия ты ничего не построишь", – заметил Тарас Тополя.

Что известно о разводе Тараса Тополи?

Тарас и Елена Тополя состояли в браке около 12 лет. У них родилось трое детей. И в конце 2025 года они неожиданно объявили о том, что развелись.

Их решение было общим и хорошо взвешенным. Как указано в судебных материалах, в течение последнего года супруги почти не жили вместе. Причиной этого стали разные взгляды на жизнь.

Артисты договорились не комментировать детали личной жизни и разрыва. Однако в прессе появлялись определенные подробности. Одними из причин развода стали обстоятельства полномасштабной войны. В интервью для ютуб-канала Марички Довбенко Тополь отмечал, что его не мучает совесть.