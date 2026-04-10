PR-менеджер артиста Алена Гармаш прокомментировала ситуацию в ответ на заявления Довбенко. Свое мнение она высказала в комментарии интернет-изданию "ГОРДОН".

Так, по словам Марички Довбенко, перед интервью она якобы договаривалась с Тарасом Тополей о возможности обсуждения темы его развода с Еленой Тополей. В то же время ранее команда артиста просила не поднимать эту тему во время разговора.

У нас очень хорошо сложился разговор еще до начала записи интервью. Около получаса Тарас рассказывал мне, что у него сейчас происходит в жизни, в частности, по разводу. Я по-человечески выслушала его, поскольку была поражена их ситуацией с Еленой,

– писала журналистка в своем инстаграме.

Для контекста! Тарас и Елена Тополя объявили о разводе 1 декабря 2025 года после 12 лет в браке.

В то же время в команде артиста эту версию отрицают. Пиарщица фронтмена АНТИТЕЛ Алена Гармаш заявила, что перед интервью состоялся лишь короткий общий разговор. По ее словам, никаких деталей частной жизни не обсуждали, а согласия на нарушение темы развода не было.

До этого Тарас и Маричка не были знакомы, соответственно, блогер не входит в круг близкого окружения, с которым Тарас мог бы делиться частной информацией. Никаких согласований на обсуждение темы развода не предоставлялось ни в каком виде,

– подчеркнула PR-менеджер.

Также Алена Гармаш заявила, что дальнейшая коммуникация с журналисткой будет происходить исключительно в юридической плоскости. По ее словам, сейчас готовится соответствующий иск. В команде Тараса Тополи считают, что действия Марички Довбенко нанесли ущерб чести и деловой репутации артиста, а также нарушили авторское право.

Что этому предшествовало?