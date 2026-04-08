Адвокат Тополи Ярослав Куц сообщил на своей странице в фейсбуке, что это именно он помог организовать интервью с артистом. Юрист поделился подробностями, а также опубликовал скриншот переписки с Довбенко.

Ярослав Куц вспомнил, что в ноябре – декабре 2025 года к нему обратился уже бывший товарищ с просьбой помочь его девушке организовать интервью с Тарасом Тополей – речь идет именно о Маричке Довбенко.

По словам адвоката, артист месяцами не соглашался давать подобные интервью, ведь не хотел делиться подробностями личной жизни, в частности комментировать развод с Еленой "из-за личных убеждений и взаимных договоренностей с экс-супругой, скрепленные договором". Кроме того, у группы АНТИТИЛА был загружен график, ведь они находились во всеукраинском туре.

Куц таки уговорил Тополю сходить на интервью к Довбенко, но пообещал, что интервьюерка не будет спрашивать о браке и разводе с Еленой, его личных переживаниях и тому подобном. Юрист отметил, что Маричка пообещала соблюдать требования и согласовать финальную версию интервью с ним и пресс-службой АНТИТИЛ.

Перед подготовкой и записью я и присутствующая на записи PR-manager Елена Гармаш предупредили дважды Довбенко, что в интервью есть ограничения и рамки. Однако уже во время записи разговора Довбенко неоднократно задавала Тарасу провокационные вопросы о браке, разводе и "скандале" с экс-супругой,

– добавил адвокат.

Ярослав отметил, что Тополя отвечал на подобные вопросы "взвешенно и сдержанно", а иногда вообще отказывал в ответе. После завершения интервью пиар-менеджер певца сразу сообщила журналистке, что она нарушила договоренности, однако Довбенко заверила, что отдаст финальную версию на согласование.

Далее было длительное время монтажа интервью, но в день первого концерта группы АНТИТИЛА во Дворце Спорта (20 марта 2026 – 24 Канал) мне звонит бывший товарищ и говорит: "Запись выйдет в воскресенье". Конечно, я в шоке. Спокойно напомнил наши договоренности, после чего бывший товарищ вспомнил, что и действительно они "забыли" согласовать интервью со мной,

– рассказал Куц.

Когда адвокат Тополи получил смонтированное видео, то "был удивлен провокационным громким заголовком, который не соответствовал содержанию интервью, низким качеством монтажа и звука, а также вопросами о личном Тараса".

Куц направил Довбенко правки и требование удалить фрагменты интервью, нарушающие договоренности, но получил ответ, что разговор оставят без изменений.

Несмотря на то, что юрист не дал согласие на публикацию интервью, журналистка его выпустила.

Конечно, я сразу обратился и к Довбенко, и к своему бывшему товарищу с текстовой и устной претензией о непорядочности, непрофессионализме и нарушении авторских прав при публикации записи разговора с Тарасом Тополей без его согласия. А также с требованием немедленно удалить интервью. В ответ я услышал, что я "давлю", "угрожаю", "угрожаю журналисту" и так далее,

– отметил Ярослав.

В итоге адвокат солиста группы АНТИТЕЛА заметил, что Маричка Довбенко не предоставила ему свою прес-карту, не представляла ни одно СМИ и не выполняла редакционное задание, "а как частное лицо жаждала раскрутить свой ютуб-канал на имени Тараса Тополи и внимании вокруг его личных тем".

Куц заявил, что Довбенко не придерживалась стандартов комиссии по журналистской этике, обвинил ее в хайпе, а также пригрозил судом и блокировкой ютуб-канала.

Скандал прокомментировала и пиар-менеджер группы АНТИТИЛА Алена Гармаш.

Мы всегда открыты к коммуникации и диалогу. И я не раз говорила: отношения между журналистами и командами артистов – это как вальс. Здесь важно взаимоуважение, чувство границ и честность друг перед другом. Потому что когда кто-то начинает "тянуть одеяло" только в свою сторону – это уже не партнерство, а манипуляция,

– написала она на своей странице в фейсбуке.

Что говорила Маричка Довбенко?