Соответствующее заявление Довбенко опубликовала на своей странице в инстаграме.

Маричка Довбенко сообщила, что команда Тараса Тополи пытается заблокировать интервью с артистом на ее ютуб-канале. Журналистка получила сообщение, что на видео подали жалобу за нарушение конфиденциальности.

По словам Довбенко, команда солиста группы АНТИТИЛА также угрожает заблокировать ее ютуб-канал, подать в суд, уничтожить ее программу и имя.

Эти угрозы были высказаны в мою сторону в ультимативной форме, чтобы заставить удалить ряд частей из интервью или полностью все видео. Как независимая журналистка, я отказалась это делать, поскольку все, сказанное гостем во время записи, было в здравом уме и добровольно,

– подчеркнула Маричка.

Довбенко отметила, что если давление не остановится, то будет считать его препятствием своей журналистской деятельности, и добавила, что опубликует все зафиксированные угрозы.

Заметим, что Маричка Довбенко создала авторскую программу "Глаза в глаза". Интервью с Тарасом Тополей вышло на ютуб-канале журналистки в понедельник, 6 апреля.

