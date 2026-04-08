Відповідну заяву Довбенко опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

Не пропустіть Мене совість не мучить, – Тарас Тополя прокоментував розлучення з дружиною

Марічка Довбенко повідомила, що команда Тараса Тополі намагається заблокувати інтерв'ю з артистом на її ютуб-каналі. Журналістка отримала повідомлення, що на відео подали скаргу за порушення конфіденційності.

За словами Довбенко, команда соліста гурту АНТИТІЛА також погрожує заблокувати її ютуб-канал, подати в суд, знищити її програму та ім'я.

Ці погрози були висловлені у мій бік в ультимативній формі, щоб змусити видалити низку частин з інтерв'ю чи повністю все відео. Як незалежна журналістка, я відмовилась це робити, оскільки усе, сказане гостем під час запису, було при здоровому глузді та добровільно,

– наголосила Марічка.

Довбенко наголосила, що якщо тиск не зупиниться, то вважатиме його перешкоджанням своїй журналістській діяльності, і додала, що опублікує всі зафіксовані погрози.

Зауважимо, що Марічка Довбенко створила авторську програму "Очі в очі". Інтерв'ю з Тарасом Тополею вийшло на ютуб-каналі журналістки у понеділок, 6 квітня.

