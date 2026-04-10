Соответствующее заявление Екатерина Остапчук сделала в инстаграме. Журналистка объяснила, почему они уезжают из Украины.

Эмиграция – это тяжелый шаг, поэтому я находила 1091 причину, чтобы оттянуть ее, но окончательно на это решение повлиял "прилет" по дому мужа, что стало для нас внутренним толчком и будто последней каплей,

– поделилась жена Владимира Остапчука.

Для справки! Дом Владимира Остапчука и его бывшей жены, нотариуса Кристины Горняк, пострадал в результате российского обстрела 22 февраля. Помещение расположено в коттеджном городке "Золоче" в селе Вишенки Бориспольского района Киевской области.

Екатерина отметила, что ее муж – резидент Канады, а также напомнила, что там проживают дети Остапчука от брака с Еленой Войченко: дочь Эмилия и сын Эван-Александр.

Поэтому сейчас переезд туда нам кажется закономерным и логичным. Всем сердцем люблю Украину и Киев, но надо думать не только о себе, но и о Тимофее (сын Остапчуков – 24 Канал). Лично мне морально легче не воспринимать это решение окончательным, поэтому оставляю за собой право на надежду вернуться. По крайней мере пока будем жить на две страны,

– добавила журналистка.

В связи с переездом Остапчуки продают их автомобили. Екатерина объяснила, что они не могут перевезти их в Канаду из-за законов страны.

Семья Остапчуков переезжает в Канаду / Скриншоты из инстаграма Екатерины

В своем телеграм-канале Екатерина Остапчук также рассказала, что они решили все вопросы с документами во время недавней поездки в Канаду. Кроме того, ведущий сдал экзамен и получил водительские права.

Журналистка заявила, что Владимир учился в университете в Канаде и теперь может преподавать в местных вузах. В то же время Екатерина заверила, что карьеру ведущего мужчина не оставит.

