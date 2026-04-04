Впрочем, эта история – лишь одна из многих: за время полномасштабной войны свои дома потеряли и другие украинские звезды. Что известно о доме Евтух и кто еще из известных украинцев пострадал – читайте далее в материале 24 Канала.

Даша Евтух и Александр Глазов

1 апреля россияне ударили по Полтаве ударными беспилотниками. Один из БПЛА упал возле входной двери частного дома блогеров Даши Евтух и Александра Глазового – входная зона пострадала больше всего. Рядом также повреждены несколько соседних зданий и автомобилей. Муж инфлюенсера в комментарии Суспільному рассказал, что этот дом – единственная недвижимость их семьи. Жилье он приобрел пять лет назад. Сначала там жили супруги, а впоследствии дом сдавали в аренду. К счастью, никто не пострадал.

Фото разрушенного дома Даши Евтух / Фото из инстаграма блогера

Владимир Отспачук и Кристина Горняк

Ночью 22 февраля от обстрелов пострадал дом Владимира Остапчука и его бывшей жены Кристины Горняк в коттеджном городке "Золоче" в Киевской области. Фасад посечен обломками, часть стен повреждена, окна выбиты, забор разрушен. Фото разрушенного дома в своем телеграм-канале публиковала Екатерина Полтавская, нынешняя жена ведущего. Известно, что бывшие супруги продают этот дом.

Поврежденный дом Владимира Остапчука и Кристины Горняк / Фото из телеграмм-канала Екатерины Остапчук

Поврежденный дом Владимира Остапчука и Кристины Горняк / Фото из телеграмм-канала Екатерины Остапчук

София Нерсесян

В начале 2026 года серьезно пострадал многоквартирный дом, в котором живет София Нерсесян, представительница Украины на Детском Евровидении 2025. Юная исполнительница сообщила об этом в своем инстаграме, опубликовав видеозаписи разрушенного дома. "Самая страшная ночь в моей жизни", – написала тогда София в сторис.

Тарас и Елена Тополи

Летом 2025 года российская ракета попала в дом рядом с жильем Тараса и Елены Тополи, в результате чего был полностью уничтожен подъезд пятиэтажной хрущевки. Взрывная волна серьезно повредила квартиру артистов: выбило и выгнуло бронированные двери, частично разрушило стены, а внутри все было разбито. К счастью, никто из семьи не пострадал. В программе "33 вопроса" на Люкс ФМ Тарас Тополя рассказал, что восстановление квартиры обошлось семье примерно в два миллиона гривен.

Российский удар по Киеву разрушил квартиру солиста группы АНТИТЕЛА и его жены / Фото из фейсбука певца

Российский удар по Киеву разрушил квартиру Тараса Тополи и его жены / Фото из фейсбука певца

Валерий Харчишин

До начала полномасштабного вторжения России в Украину фронтмен группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин жил в частном доме под Гостомелем. Когда россияне вторглись в Киевскую область, дом был уничтожен дотла. 27 марта 2022 года музыкант сообщил об этом в фейсбуке.

Разрушенный дом Харчишина под Гостомелем / Фото из инстаграма музыканта

