Втім, ця історія – лише одна з багатьох: за час повномасштабної війни свої домівки втратили й інші українські зірки. Що відомо про будинок Євтух і хто ще з відомих українців постраждав – читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

Даша Євтух та Олександр Глазов

1 квітня росіяни вдарили по Полтаві ударними безпілотниками. Один із БПЛА впав біля вхідних дверей приватного будинку блогерів Даші Євтух та Олександра Глазового – вхідна зона постраждала найбільше. Поряд також пошкоджено кілька сусідніх будівель та автомобілів. Чоловік інфлюенсерки в коментарі Суспільому розповів, що цей будинок – єдина нерухомість їхньої родини. Житло він придбав п'ять років тому. Спочатку там мешкало подружжя, а згодом дім здавали в оренду. На щастя, ніхто не постраждав.

Фото зруйнованого будинку Даші Євтух / Фото з інстаграму блогерки

Володимир Отспачук та Христина Горняк

Вночі 22 лютого від обстрілів постраждав будинок Володимира Остапчука та його колишньої дружини Христини Горняк у котеджному містечку "Золоче" на Київщині. Фасад посічений уламками, частина стін пошкоджена, вікна вибиті, огорожа зруйнована. Фото зруйнованого будинку у своєму телеграм-каналі публікувала Катерина Полтавська, теперішня дружина ведучого. Відомо, що колишнє подружжя продає цей дім.

Пошкоджений будинок Володимира Остапчука та Христини Горняк / Фото з телеграм-каналу Катерини Остапчук

Пошкоджений будинок Володимира Остапчука та Христини Горняк / Фото з телеграм-каналу Катерини Остапчук

Софія Нерсесян

На початку 2026 року серйозно постраждав багатоквартирний будинок, у якому живе Софія Нерсесян, представниця України на Дитячому Євробаченні 2025. Юна виконавиця повідомила про це у своєму інстаграмі, опублікувавши відеозаписи зруйнованого помешкання. "Найстрашніша ніч у моєму житті", – написала тоді Софія в сторіс.

Тарас та Олена Тополі

Улітку 2025 року російська ракета поцілила в будинок поруч з житлом Тараса та Олени Тополі, унаслідок чого було повністю знищено під'їзд п'ятиповерхової хрущівки. Вибухова хвиля серйозно пошкодила квартиру артистів: вибило та вигнуло броньовані двері, частково зруйнувало стіни, а всередині все було розтрощене. На щастя, ніхто з родини не постраждав. У програмі "33 запитання" на Люкс ФМ Тарас Тополя розповів, що відновлення квартири обійшлося сім'ї приблизно у два мільйони гривень.

Російський удар по Києву зруйнував квартиру соліста гурту АНТИТІЛА Тараса Тополі та його дружини / Фото з фейсбуку співака

Російський удар по Києву зруйнував квартиру соліста гурту АНТИТІЛА Тараса Тополі та його дружини / Фото з фейсбуку співака

Валерій Харчишин

До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну фронтмен гурту "Друга Ріка"Валерій Харчишин жив у приватному будинку під Гостомелем. Коли росіяни вдерлися на Київщину, будинок було знищено вщент. 27 березня 2022 року музикант повідомив про це в фейсбуці.

Зруйнований будинок Харчишина під Гостомелем / Фото з інстаграму музиканта

