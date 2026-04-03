Дівчина стверджує, що її колишній виношував ідею стати лідером одразу двох держав – України та Росії – вважаючи себе людиною, яка здатна помирити ці дві країни. Про це Василенко розповіла у подкасті, який вийшов на ютуб-каналі Василя Тимошенка.

До теми Зустріла війну в Москві: скандальна Ліза Василенко заговорила про війну та лицемірність росіян

Ліза Василенко озвучила таємний план Моргенштерна. Його він розповів дівчині в Ізраїлі в 2024 році.

Ми були на балконі, і він каже, що піде війною на Путіна. Почалося все із того, що він ніби бог, месія. Це може звучати смішно, але в моменті ти бачиш божевільні очі людини, яка вживає так багато наркотиків і алкоголю за секунду... Він говорив, що буде новим президентом і України, і Росії. Він взагалі буде першою людиною, яка примирить дві країни між собою,

– пригадала блогерка.

Вона додала, що ці ідеї не були просто словами – Алішер навіть готував промови й обговорював можливі зустрічі з політиками, зокрема в Ізраїль.

Також вона розповіла, що, за словами самого репера, його нібито запрошували до адміністрації президента. Втім, як з'ясувалося пізніше, йшлося не про високу посаду, а про участь в інформаційній війні. Попри це, такі сигнали лише підсилювали його амбіції. Зі слів акторки, репер також був дуже настороженим – міг думати, що за ним стежать, або навіть підозрювати її в тому, що вона збирає про нього інформацію.

Інтерв'ю з Лізою Василенко: дивіться відео онлайн

Василенко підкреслила, що в репера були серйозні проблеми з ментальним здоров'ям, зокрема біполярний афективний розлад та шизотиповий розлад. За її словами, вона знає про це, бо вони разом були в психіатра.

Що відомо про стосунки Лізи Василенко та Моргенштерна?

Історія їхніх стосунків почалася на початку 2023 року – вони познайомилися в соцмережах. Саме репер першим написав Лізі й запросив її приїхати до нього в Ізраїль, щоб провести час разом. Вона погодилася, і спочатку все розвивалося дуже романтично. За словами акторки, перші пів року стосунків були майже ідеальними – легкими, емоційними та схожими на сюжет фільму.

Ліза Василенко та Моргенштерн / Фото з інстаграму репера