Єлизавета Василенко досі викликає неоднозначну реакцію, адже продовжує спілкуватися російською мовою. Відео з нею вийшло на каналі Василя Тимошенка.
Акторка зустріла повномасштабне вторгнення у Москві. На той час її батьки та чимало друзів перебували в Україні. За словами Єлизавети, вона була шокована й не розуміла, що війна насправді відбувається. Зірка була активною в соцмережах і навіть ходила на мітинги.
Я була знайома з Джиганом, Басковим. Коли почалась війна, я була в Москві. І виставляла дуже багато історій про Росію, про те, що я проти війни, перебуваючи в Москві. Ті, з ким я була знайома, почали мене посилати, поблокували мене. Я просто всім писала: "Щоб ви зд*хли",
– згадувала Василенко.
Згодом у мережу злили інформацію про проживання акторки. Тож вона придбала квитки за 5 тисяч доларів та вирішила втікати з Росії.
"У мене було два варіанти: Дубай або Туреччина. Мені вистачило на Туреччину. У мене не було варіантів: треба валити. І це не тому, що на мене мали інформацію, я б однаково втекла. Краще ніде і ніяк, ніж тут і з грошима", – сказала акторка.
Зараз Ліза Василенко ні з ким з російських товаришів зараз не спілкується. Вона шкодує про те, що свого часу обрала Росію. Але це стало для неї уроком.
Я поїхала не туди. Мало того, що я обіс**лась, обпеклась, і ще й стала на них схожа. Мене можна купити, можна. Але це складно. Треба буде дуже сильно постаратися, щоб мене купити. Бо коли почалась війна, я опинилась у повній п*зді. Я ніколи не зраджу те, що в мене є… Якби я могла, я б цю історію не повторила і не пережила. Зате зараз я знаю, як не треба,
– сказала акторка.
Василенко називає російських блогерів лицемірними й продажними. За її словами, між українською і російською "тусовкою" завжди була відмінність – це "наявність душі, серця й справедливості".
Що не так з Лізою Василенко?
- Лізу Василенко пам'ятають як Лолу з серіалу "Школа". Завдяки цій ролі вона здобула популярність. Та згодом акторка переїхала в Росію, де розвивалась як блогерка. До повномасштабного вторгнення Ліза Василенко потрапила в скандал. Вона не приховувала, що життя в Росії їй набагато комфортніше: "Вже краще здохнути тут, ніж в Україні".
- Після 24 лютого 2022 року акторка "перевзулась" і кардинально змінила позицію. Вона висвітлювала війну, виїхала з Росії й дала інтерв'ю Раміні, де зі сльозами на очах каялась щодо своєї попередньої позиції.
- Та вже згодом почало складатися враження, що Василенко просто намагалась вибілити репутацію. Вона надалі спілкувалась російською, популяризувала російські пісні, зустрічалась з Моргенштерном.
- Зараз Ліза Василенко живе в Лондоні. Вона не планує повертатись до Росії, але й висвітлювати події війни на своїй сторінці далеко не поспішає. Тому чи варто вірити позиції акторки та називати її українкою – питання залишається відкритим.