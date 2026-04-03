Єлизавета Василенко досі викликає неоднозначну реакцію, адже продовжує спілкуватися російською мовою. Відео з нею вийшло на каналі Василя Тимошенка.

Акторка зустріла повномасштабне вторгнення у Москві. На той час її батьки та чимало друзів перебували в Україні. За словами Єлизавети, вона була шокована й не розуміла, що війна насправді відбувається. Зірка була активною в соцмережах і навіть ходила на мітинги.

Я була знайома з Джиганом, Басковим. Коли почалась війна, я була в Москві. І виставляла дуже багато історій про Росію, про те, що я проти війни, перебуваючи в Москві. Ті, з ким я була знайома, почали мене посилати, поблокували мене. Я просто всім писала: "Щоб ви зд*хли",

– згадувала Василенко.

Згодом у мережу злили інформацію про проживання акторки. Тож вона придбала квитки за 5 тисяч доларів та вирішила втікати з Росії.

"У мене було два варіанти: Дубай або Туреччина. Мені вистачило на Туреччину. У мене не було варіантів: треба валити. І це не тому, що на мене мали інформацію, я б однаково втекла. Краще ніде і ніяк, ніж тут і з грошима", – сказала акторка.

Зараз Ліза Василенко ні з ким з російських товаришів зараз не спілкується. Вона шкодує про те, що свого часу обрала Росію. Але це стало для неї уроком.

Я поїхала не туди. Мало того, що я обіс**лась, обпеклась, і ще й стала на них схожа. Мене можна купити, можна. Але це складно. Треба буде дуже сильно постаратися, щоб мене купити. Бо коли почалась війна, я опинилась у повній п*зді. Я ніколи не зраджу те, що в мене є… Якби я могла, я б цю історію не повторила і не пережила. Зате зараз я знаю, як не треба,

– сказала акторка.

Василенко називає російських блогерів лицемірними й продажними. За її словами, між українською і російською "тусовкою" завжди була відмінність – це "наявність душі, серця й справедливості".

