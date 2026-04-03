Елизавета Василенко до сих пор вызывает неоднозначную реакцию, ведь продолжает общаться на русском языке. Видео с ней вышло на канале Василия Тимошенко.

Актриса встретила полномасштабное вторжение в Москве. В то время ее родители и немало друзей находились в Украине. По словам Елизаветы, она была шокирована и не понимала, что война на самом деле происходит. Звезда была активной в соцсетях и даже ходила на митинги.

Я была знакома с Джиганом, Басковым. Когда началась война, я была в Москве. И выставляла очень много историй о России, о том, что я против войны, находясь в Москве. Те, с кем я была знакома, начали меня посылать, поблокировали меня. Я просто всем писала: "Чтобы вы сд*хли",

– вспоминала Василенко.

Впоследствии в сеть слили информацию о проживании актрисы. Поэтому она приобрела билеты за 5 тысяч долларов и решила бежать из России.

"У меня было два варианта: Дубай или Турция. Мне хватило на Турцию. У меня не было вариантов: надо валить. И это не потому, что на меня имели информацию, я бы все равно сбежала. Лучше нигде и никак, чем здесь и с деньгами", – сказала актриса.

Сейчас Лиза Василенко ни с кем из российских товарищей сейчас не общается. Она жалеет о том, что в свое время выбрала Россию. Но это стало для нее уроком.

Я поехала не туда. Мало того, что я обос**лась, обожглась, и еще и стала на них похожа. Меня можно купить, можно. Но это сложно. Надо будет очень сильно постараться, чтобы меня купить. Потому что когда началась война, я оказалась в полной п*зде. Я никогда не предам то, что у меня есть... Если бы я могла, я бы эту историю не повторила и не пережила. Зато сейчас я знаю, как не надо,

– сказала актриса.

Василенко называет российских блогеров лицемерными и продажными. По ее словам, между украинской и российской "тусовкой" всегда было отличие – это "наличие души, сердца и справедливости".

