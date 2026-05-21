Возможно, даже не все поклонники боксера знали о его связи с теми или иными знаменитостями. Чтобы исправить эту ситуацию, 24 Канал в своем материале подробно расскажет о ком идет речь.

Иво Бобул

Летом 2025 года Екатерина и Александр Усики организовали благотворительный ужин для родных, друзей и звездных гостей. Цель этого мероприятия была особенная – поддержать детей из Николаева, которые потеряли родителей из-за войны.

Самой главной изюминкой вечера стал неожиданный дуэт боксера с Иво Бобулом. Когда артист исполнял свой хит "Разговор с тобой", то Александр сначала подтанцовывал, а потом вместе с исполнителем спел песню.

Пизинше для ТСН.ua Иво Бобул рассказал как для него прошло знакомство с украинским чемпионом.

Я как маленький ребенок, немного переживал, даже руки дрожали, когда первый раз увидел Сашу. Мы обнялись красиво. Я его поблагодарил за то, что он сделал для нашего государства. Потому что это действительно навеки. Я очень его уважаю, что он поднял Украину на такую высоту. Не политикой, а именно спортом. Ну и, конечно, мне приятно, что он знает все мои песни,

– поделился артист.

Певец также заметил, что это не Александр повторял его движения, а наоборот.

Надя Дорофеева

Эта артистка, видимо, занимает в сердце спортсмена особое место. В марте 2025 года супруги Усик праздновали день рождения своей старшей дочери Елизаветы. Девочке на тот момент исполнилось 15 лет, а гостей развлекали звезды украинского шоубизнеса. Однако больше всего фурора произвела Надя Дорофеева.

Публике больше всего запомнился танец боксера с певицей, который очень быстро разлетелся в сети. Некоторые пользователи социальных сетей отметили, что украинский чемпион так же прекрасно танцует, как и боксирует в ринге.

Светлана Лобода

Украинский чемпион обожает тренироваться под песни этой певицы, чем неоднаразово делился в своих соцсетях. А сама Лобода уже несколько раз присутствовала на боях Александра.

Например, после победы в бою-реванше с Фьюри, артистка лично поздравила украинского чемпиона с победой, обняв его.

Артем Пивоваров

В мае 2024 года, когда Александр Усик впервые дрался с Тайсоном Фьюри в Эр-Рияде, боксер на пресс-конференцию вышел под песню Артема Пивоварова и Klavdia Petrivna "Барабан". В декабре состоялся бой-реванш. Тогда наш спортсмен выходил под живое пение Артема, который специально приехал по приглашению команды.

Но и это еще не все. Перед боем Усик проводил открытую тренировку, где певец исполнил песню "Ой на горі".

А перед боем с Фьюри украинец еще мощно спел гимн Украины.

И если вы думаете, что на этом сотрудничество боксера и певца закончилось, то глубоко ошибаетесь. К примеру, летом 2025 года Пивоваров, Усик, и Korolova выпустили трек "Fight for life" накануне боя украинского чемпиона с Дюбуа.

Эта песня создана в рамках культурного проекта Пивоварова "ВІРШІНШІ". Ее специально выпустили накануне боя Усика с Дюбуа, чтобы донести месседж о стойкости и мужестве украинцев, которых олицетворяет боксер.

В центре событий три персонажа: Усик как воин-искатель, Korolova как олицетворение вдохновения и гармонии и Пивоваров – источник высшей энергии. Добавим, что эти персонажи могут стать главными героями будущей видеоигры.

И это еще далеко не весь список звездных людей, с которыми проводит время Александр Усик. Несмотря на то, что нас спортсмен постоянно тренируется, не так часто видит семью, каждый его выход в свет становится фурором не только для его фанов, но и для новых трендов соцсетей.