Вскоре украинский чемпион выйдет на ринг против Рика Верховена, поэтому вся семья будет волноваться за отца и мужа, чтобы тот в очередной раз принес победу своей стране. Поклонникам боксера накануне таких событий становится интересной личная жизнь спортсмена, поэтому 24 Канал расскажет, где сейчас дети Усика и почему семья разделена границами.

Где сейчас Елизавета Усик?

Девочка появилась в семье Екатерины и Александра в 2010 году. Сегодня девочка активно занимается спортом. В соцсетях имеет частный аккаунт.

Елизавета имеет со звездным отцом особую связь. Накануне боя Усика с Энтони Джошуа дочь подарила звездному папочке свою любимую игрушку – ослика Иа из мультфильма о Винни-Пухе. Этот талисман боксер носил с собой повсюду.

Александр Усик с талисманом от дочери / Скриншот из видео

Известно, что Елизавета живет в Украине и точно не хочет выезжать за границу.

Александр Усик с дочерью / Фото из инстаграма Екатерины Усик

Где сейчас сыновья Александра Усика?

Кирилл и Михаил, которые имеют разницу в возрасте в два года, живут за границей. В Испании о них заботятся бабушка и дедушка.

Ребята занимаются дзюдо и уже получили первые награды за свои достижения.

Екатерина Усик с сыновьями / Фото из инстаграма Екатерины Усик

В одном из последних интервью Славе Демину жена Александра рассказывала, что никогда бы не поверила раньше, что ее мальчики будут жить отдельно от нее. Екатерина объясняла, что первые полтора года они все время хотели забрать сыновей снова в Украину. Однако впоследствии женщина забеременела в четвертый раз.

Мы хотели забрать. Саня тоже очень страдал, потому что семья должна быть вместе. А как вместе? Я здесь одна. Да, у меня есть няня с 10-ти до 20-ти, а потом ночью я сама. Мне не хватает одной ресурса,

– откровенно говорила жена чемпиона.

Кроме того, Екатерина не хотела бы, чтобы в Украину возвращались ее родители и снова слышали тревогу и взрывы. Поэтому сейчас семья живет на две страны. Общаются они с помощью телефона, а сама Екатерина каждые полтора месяца ездит в Испанию, где навещает родителей и сыновей.

Александр Усик с сыновьями / Скриншот из инстаграм-сторис

В том же интервью боксер рассказывал, что когда жена была беременна Кириллом, то врачи сказали, что ребенок умер. Но Усик решил бороться за жизнь малыша и сделал все, что было в его силах.

У Екатерины было кровотечение. Врачи тогда отнеслись к делу несерьезно. Мне сказали, что мой ребенок мертв. Я сразу начал набирать людей из высоких чинов медицины. Я всем тогда сказал, если ребенка не спасете, я вас умножу на ноль. К счастью, теперь мы имеем такого замечательного сына, как Кирилл Александрович,

– сказал Усик.

Где сейчас самая младшая дочь боксера?

Маленькая красавица Мария родилась в январе 2024 года. Спортсмен рассказывал, что младшая дочь имеет незаурядный характер и считает, что именно она главная в семье.

Девочка живет в Украине вместе со своей мамой и старшей сестрой. Звездные родители в соцсетях часто делятся забавными фотографиями малышей. Александр говорил, что часто ему не хватает времени, чтобы провести его полноценно с семьей. Из-за этого он очень себя корит.

Самая младшая дочь Александра Усика / Фото из соцсетей

А мы напоминаем, что уже 23 мая состоится бой Александра Усика против Рика Верховена. Поединок пройдет в Египте рядом с пирамидами Гизы.