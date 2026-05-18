Эту дату важно помнить, ведь она должна быть сакральной для всех. Поэтому 24 Канал сегодня расскажет не только об известных людях, но и об истории этого дня.

День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа – 18 мая

Сегодня в Украине отмечают не только День борьбы за права крымскотатарского народа, но и чтят память жертв политики советской власти.

Как говорится на сайте Министерства развития общин и территорий Украины, в 1994 году советский тоталитарный режим начал принудительную депортацию татар из Крыма. Всего за несколько дней более 190 тысяч человек принудительно вывезли в товарных вагонах в Центральную Азию и отдаленные регионы СССР.

Люди потеряли не только свой дом, но и их лишили права говорить на родном языке, иметь собственную историю и будущее.

В первые годы ссылки погибли тысячи. Причинами становились голод, болезни, истощения и нечеловеческие условия пребывания.

В 2014 году, когда Россия оккупировала Крым, она снова прибегла к репрессиям крымских татар, наследуя советскую политику.

Кто из украинских звезд имеет крымскотатарское происхождение?

Джамала

Украинская певица крымскотатарско-армянского происхождения родилась в Кыргызстане, а выросла в Крыму, в селе Малореченское под Алуштой.

В 2016 году артистка представляла нашу страну на Евровидении с песней "1944". Ее трек рассказывал о трагических событиях прошлого, которые не должны повториться снова. На написание композиции звезду вдохновили рассказы ее бабушки о депортации крымских татар и аннексия Крыма. Так впервые на сцене Евровидения прозвучала крымскотатарская речь.

Тогда россияне заявляли о политизированности текста, однако Европейский вещательный союз признал, что трек не нарушил правил конкурса.

Сегодня, 18 мая, Джамала опубликовала в соцсетях сообщение с архивным фото, где она вместе с бабушкой. Звезда написала, что это для нее не просто дата.

В этот день я всегда вижу перед глазами свою прабабушку Назилхан. Ее рассказы о пятом утре, вагоны, смерть дочери... Для крымских татар это память, которую невозможно выключить или забыть,

– щемяще написала певица.

Джамала с бабушкой / Фото из инстаграма звезды

Напомним, что в 2024 году российские оккупанты отобрали имущество Джамалы и ее родителей в Крыму, включая два земельных участка и дом в Алуште.

Собственность победительницы Евровидения-2016 уже успели цинично продать. Захватчики заявили, что хотят направить средства на финансирование российской армии, что совершает геноцид украинцев.

Ахтем Сеитаблаев

Ахтема знают как украинского и крымскотатарского киноактера, режиссера, сценариста и заслуженного артиста Автономной Республики Крым.

Мужчина родился вблизи Ташкента и происходит из семьи депортированных крымских татар. Впоследствии его семья переехала в Крым, где Ахтем начал развиваться как режиссер.

Когда в 2014 году Россия незаконно оккупировала Крым, актер начал открыто говорить о территориальной целостности Украины и осуждал и продолжает осуждать действия страны-агрессора. В тот период он снял фильм "Хайтарма", который рассказывает о принудительной депортации крымских татар в 1944 году.

В День памяти жертв депортации крымскотатарского народа Ахтем опубликовал сообщение, где поделился собственной болью относительно трагической страницы истории этого народа.

Но нас не удалось сломать. Мы выстояли и проросли, как те зерно, брошенные в чужую землю. Несмотря на десятилетия изгнания, унижений и преследований, мой народ сохранил язык, культуру, память и веру в возвращение. Мы знали, что рано или поздно снова ступим на свою землю,

– подчеркнул режиссер.

Он подчеркнул, что ответственность за будущее этой истории лежит на каждом, ведь борьба продолжается.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину Ахтем Сеитаблаев присоединился к защите Украины. Сейчас Ахтем Сеитаблаев является художественным руководителем творческого коллектива, который фиксирует военные преступления и работает над документальными проектами о подразделениях территориальной обороны.

Ахтем Сеитаблаев / Фото из инстаграма

Кто из украинских звезд родился в Крыму?

Маша Ефросинина родилась в Керчи. Из-за оккупации ее семья потеряла возможность навещать могилы близких людей, которые похоронены именно на полуострове.

Надя Дорофеева всегда вспоминает Крым как свой дом. Певица родилась в Симферополе и не оставляет надежды, что ее малая Родина освободится от рук захватчиков.

Ксения Мишина родилась в Севастополе. Несмотря на то, что актерскую карьеру продолжила строить в столице, ее сердце навсегда в Крыму.