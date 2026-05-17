Песню Bangaranga певице написал друг путиниста Филиппа Киркорова – Димитрис Контопулос. Он также был автором трека Shady Lady для предательницы Ани Лорак, которая представляла Украину на Евровидении в 2008 году. В общем обладательница первого места получила 516 баллов. Текст и перевод песни победителей Евровидения-2026 – читайте в материале 24 Канала.

К теме Dara из Болгарии победила на Евровидении: биография триумфаторки

Текст песни Bangaranga

Come alive

Сдайся ослепительным огням

Никто не уснет сегодня ночью

Добро пожаловать в бунт

Come alive

Сдавайся ослепительному свету

Никто не уснет сегодня ночью

Добро пожаловать в бунт

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Я бангаранга

Бангаранга, бангаранга, бангаранга

Я бангаранга

Бангаранга, бангаранга, бангаранга

Я бангаранга

Слепящие огни

Добро пожаловать в бунт

Я бангаранга

Я бангаранга

Я ангел, Я демон, Я псих без причины

Я движуха, Я дразню, Я не следую, Я лидер

Let me hype you, hype you up, let me hype you up, I'ma, I'ma

Let you get so hooked, I'ma leave you shaken

Come alive

Surrender to the blinding lights

Никто не уснет сегодня ночью

Welcome to the riot

Я - бангаранга

Бангаранга, бангаранга, бангаранга

Я бангаранга

Бангаранга, бангаранга, бангаранга

Я бангаранга

Слепящие огни

Добро пожаловать в бунт

Я бангаранга

Я бангаранга

Я бангаран

Близко к краю, Я чувствую это внутри

Тела на тела и искры вот-вот полетят?

I, I, I'm 'bout to lose my mind, mind

I'm the bangaran

Бангаранга, бангаранга, бангаранга

Я бангаранга

Бангаранга, бангаранга, бангаранга

I'm the bangaran

Blindin' lights (bangaranga, bangaranga, bangaranga)

Добро пожаловать в бунт (бангаранга, бангаранга, бангаранга)

Я бунтарь, Я опасен

Я движущийся за свободу

Let me light you, light you up

Let me light you up

Come on, let me pull you in so deep

I'll leave you weak

I'm the bangaran

(Bangaranga, bangaranga, bangaranga)

(I'm the bangaran)

(Bangaranga, bangaranga, bangaranga)

Я - бангаранга

(Bangaranga, bangaranga, bangaranga)

(Я - бангаранга)

(Бангаранга, бангаранга, бангаранга)

I'm the bangaran (ooh)

Перевод песни Bangaranga на украинский

Восстань

Поддайся ослепительным огням

Этой ночью никто не уснет

Добро пожаловать на бунт

Вставай

Поддайся ослепительным огням

Этой ночью никто не уснет

Добро пожаловать на бунт (Я, я, я, я)



(Я бангаранга) Бангаранга, бангаранга, бангаранга

(Я бангаранга) Бангаранга, бангаранга, бангаранга

(Я бангаранга) Ослепительные огни

Добро пожаловать на бунт (Я, я, я, я)

Я бангаранг



(Я знаю) Я бангаранга



Я ангел, я демон, я сумасшедшая без причины

Я водитель, я соблазнительница, я не слежу, я лидер

Позволь мне тебя растрясти, растрясти, взбудоражить

Я зацеплю тебя, оставлю в беспорядке



Восстань

Поддайся ослепительному огню

Никто не будет спать этой ночью

Добро пожаловать на бунт (я, я, я, я)



(Я бангаранга) Бангаранга, бангаранга, бангаранга

(Я бангаранга) Бангаранга, бангаранга, бангаранга

(Я бангаранга) Ослепительные огни

Добро пожаловать на бунт (Я, я, я, я)

Я бангаранга



(Бангаранга, бангаранга, бангаранга, я бангаранга)

(Бангаранга, бангаранга, бангаранга) Я бангаранг

(Бангаранга, бангаранга, бангаранга, я бангаран)

(Бангаранга, бангаранга, бангаранга; я знаю) Я бангаран



Близко к краю, чувствую это внутри

Тела соприкасаются, скоро полетят искры

Да,, я

Я, я скоро сойду с ума, с ума



(Я бангаранга) Бангаранга, бангаранга, бангаранга

(Я бангаранга) Бангаранга, бангаранга, бангаранга

(Я бангаран, бангаранга, бангаранга, бангаранга) Ослепительные огни

(Я бангаранга, бангаранга, бангаранга, бангаранга) Добро пожаловать на бунт (Я, я, я, я)



Я бунтарка (бунтарка), я опасна (опасность)

Я борюсь за свободу

Позволь мне тебя зажечь, окрылить, зажечь

Давай, позволь мне захватить тебя так, что ты останешься обессиленным

(Я) Я бангаранга



(Бангаранга, бангаранга, бангаранга, я бангаранга)

(Бангаранга, бангаранга, бангаранга) Я бангаранга

(Бангаранга, бангаранга, бангаранга, я бангаран)

(Бангаранга, бангаранга, бангаранга; я знаю) Я бангаранга.



DARA – Bangaranga (победители Евровидения-2026): смотрите видео онлайн

Какое место в финале заняла LELÉKA?

Украинка выступала с песней Ridnym и получила 221 балл, заняв 9 место среди 25 стран.

Национальные жюри разных стран оценили выступление украинки в 54 балла (единственные 12 баллов наша представительница получила от Швейцарии), тогда как зрители добавили певице еще 167 баллов.