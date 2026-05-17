Пісню Bangaranga співачці написав друг путініста Філіпі Кіркорова – Дімітріс Контопулос. Він також був автором треку Shady Lady для зрадниці Ані Лорак, яка представляла Україну на Євробаченні у 2008 році. Загалом володарка першого місця здобула 516 балів. Текст і переклад пісні переможців Євробачення-2026 – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Текст пісні Bangaranga

Come alive

Surrender to the blinding lights

No one's gonna sleep tonight

Welcome to the riot

Come alive

Surrender to the blinding lights

No one's gonna sleep tonight

Welcome to the riot

I'm the bangaran

Bangaranga, bangaranga, bangaranga

I'm the bangaran

Bangaranga, bangaranga, bangaranga

I'm the bangaran

Blinding lights

Welcome to the riot

I'm the bangaran

I'm the bangaran

I'm an angel, I'm a demon, I'm a psycho for no reason

I'm a mover, I'm a teaser, I don't follow, I'm the leader

Let me hype you, hype you up, let me hype you up, I'ma, I'ma

Let you get so hooked, I'ma leave you shook

Come alive

Surrender to the blinding lights

No one's gonna sleep tonight

Welcome to the riot

I'm the bangaran

Bangaranga, bangaranga, bangaranga

I'm the bangaran

Bangaranga, bangaranga, bangaranga

I'm the bangaran

Blinding lights

Welcome to the riot

I'm the bangaran

I'm the bangaran

I'm the bangaran

Close to the edge, I can feel it inside

Bodies on bodies and sparks about to fly?

I, I, I'm 'bout to lose my mind, mind

I'm the bangaran

Bangaranga, bangaranga, bangaranga

I'm the bangaran

Bangaranga, bangaranga, bangaranga

I'm the bangaran

Blindin' lights (bangaranga, bangaranga, bangaranga)

Welcome to the riot (bangaranga, bangaranga, bangaranga)

I'm a rebel, I'm a danger

I'm a mover for a freedom

Let me light you, light you up

Let me light you up

Come on, let me pull you in so deep

I'ma leave you weak

I'm the bangaran

(Bangaranga, bangaranga, bangaranga)

(I'm the bangaran)

(Bangaranga, bangaranga, bangaranga)

I'm the bangaran

(Bangaranga, bangaranga, bangaranga)

(I'm the bangaran)

(Bangaranga, bangaranga, bangaranga)

I'm the bangaran (ooh)

Переклад пісні Bangaranga на українську

Повстань

Піддайся сліпучим вогням

Цієї ночі ніхто не засне

Ласкаво просимо на бунт

Повстань

Піддайся сліпучим вогням

Цієї ночі ніхто не засне

Ласкаво просимо на бунт (Я, я, я, я)



(Я бангаран) Бангаранга, бангаранга, бангаранга

(Я бангаран) Бангаранга, бангаранга, бангаранга

(Я бангаран) Сліпучі вогні

Ласкаво просимо на бунт (Я, я, я, я)

Я бангаран



(Я знаю) Я бангаран



Я янгол, я демон, я божевільна без причини

Я водійка, я спокусниця, я не слідкую, я лідерка

Дозволь тебе розтрусити, розтермосити, розбуркати

Я зачеплю тебе, залишу в розбраті



Повстань

Піддайся сліпучим вогням

Цієї ночі ніхто не засне

Ласкаво просимо на бунт (я, я, я, я)



(Я бангаран) Бангаранга, бангаранга, бангаранга

(Я бангаран) Бангаранга, бангаранга, бангаранга

(Я бангаран) Сліпучі вогні

Ласкаво просимо на бунт (Я, я, я, я)

Я бангаран



(Бангаранга, бангаранга, бангаранга, я бангаран)

(Бангаранга, бангаранга, бангаранга) Я бангаран

(Бангаранга, бангаранга, бангаранга, я бангаран)

(Бангаранга, бангаранга, бангаранга; я знаю) Я бангаран



Близько до краю, відчуваю це всередині

Тіла стикаються, скоро полетять іскри

Так, я

Я, я скоро зійду з розуму, з розуму



(Я бангаран) Бангаранга, бангаранга, бангаранга

(Я бангаран) Бангаранга, бангаранга, бангаранга

(Я бангаран, бангаранга, бангаранга, бангаранга) Сліпучі вогні

(Я бангаран, бангаранга, бангаранга, бангаранга) Ласкаво просимо на бунт (Я, я, я, я)



Я бунтарка (Бунтівниця), я небезпечна (Небезпека)

Я борюся (Стою) за свободу

Дозволь тебе запалити, окрилити, засвітити

Давай, дозволь захопити тебе так, що ти залишишся знесиленим

(Я) Я бангаран



(Бангаранга, бангаранга, бангаранга, я бангаран)

(Бангаранга, бангаранга, бангаранга) Я бангаран

(Бангаранга, бангаранга, бангаранга, я бангаран)

(Бангаранга, бангаранга, бангаранга; я знаю) Я бангаран.



DARA – Bangaranga (переможці Євробачення-2026): дивіться відео онлайн

Яке місце у фіналі посіла LELÉKA?

Українка виступала з піснею Ridnym і отримала 221 бал, зайнявши 9 місце серед 25 країн.

Національні журі різних країн оцінили виступ українки у 54 бали (єдині 12 балів наша представниця отримала від Швейцарії), тоді як глядачі додали співачці ще 167 балів.