Завдяки потужному вокалу та глибокому сенсу композиції українська представниця здобула значну кількість балів, підтвердивши високий рівень вітчизняної музичної сцени на міжнародній арені, пише 24 Канал.

За підсумками голосування LELÉKA виборола 9 місце, отримавши загалом 221 бал від публіки та суддів. Національні журі різних країн оцінили виступ українки у 54 бали, тоді як глядачі додали співачці ще 167 балів.

Пісня Ridnym стала справжнім символом надії та внутрішньої сили, що особливо відгукнулося аудиторії в залі. Режисерська постановка Іллі Дуцика та витончений образ від дизайнерки Лілії Літковської допомогли максимально точно передати атмосферу пісні української співачки. Наприкінці свого виступу LELÉKA сказала: "Слава Україні!" та викликала хвилю гучних оплесків на арені Wiener Stadthalle.

Що відомо про Євробачення – 2026?

Цьогорічний ювілейний 70-й пісенний конкурс пройшов у столиці Австрії – Відні. Головною сценою шоу стала арена Wiener Stadthalle, яка вже приймала Євробачення у 2015 році. Австрія отримала право на проведення конкурсу завдяки перемозі виконавця JJ з піснею Wasted Love у 2025 році.

У 2026 році в конкурсі взяли участь представники 35 країн. Що цікаво, цей рік відзначився поверненням до змагань Болгарії, Молдови та Румунії.

Півфінали відбулися 12 та 14 травня, а великий гранд-фінал – 16 травня. Усі прямі етери шоу були об’єднані традиційним девізом "Об'єднані музикою".