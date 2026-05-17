Благодаря мощному вокалу и глубокому смыслу композиции украинская представительница получила значительное количество баллов, подтвердив высокий уровень отечественной музыкальной сцены на международной арене, пишет 24 Канал.

По итогам голосования LELÉKA завоевала 9 место, получив всего 221 балл от публики и судей. Национальные жюри разных стран оценили выступление украинки в 54 балла, тогда как зрители добавили певице еще 167 баллов.

Песня Ridnym стала настоящим символом надежды и внутренней силы, что особенно откликнулось аудитории в зале. Режиссерская постановка Ильи Дуцика и изящный образ от дизайнера Лилии Литковской помогли максимально точно передать атмосферу песни украинской певицы. В конце своего выступления LELÉKA сказала: "Слава Украине!" и вызвала волну громких аплодисментов на арене Wiener Stadthalle.

Что известно о Евровидении – 2026?

Нынешний юбилейный 70-й песенный конкурс прошел в столице Австрии – Вене. Главной сценой шоу стала арена Wiener Stadthalle, которая уже принимала Евровидение в 2015 году. Австрия получила право на проведение конкурса благодаря победе исполнителя JJ с песней Wasted Love в 2025 году.

В 2026 году в конкурсе приняли участие представители 35 стран. Что интересно, этот год отметился возвращением к соревнованиям Болгарии, Молдовы и Румынии.

Полуфиналы состоялись 12 и 14 мая, а большой гранд-финал – 16 мая. Все прямые эфиры шоу были объединены традиционным девизом "Объединенные музыкой".