Представниця України LELÉKA увійшли до десятки найкращих і посіла місце. А перемогу в пісенному конкурсі цього року здобула з композицією. Якими були результати голосування у фіналі Євробачення-2026 – дивіться далі в матеріалі 24 Каналу.

Фінал Євробачення-2026: результати голосування

Болгарія: Dara – Bangaranga: 516

Ізраїль: Ноам Беттан – Michelle: 343

Румунія: Alexandra Căpitănescu – Choke Me: 296

Австралія: Дельта Гудрем – Eclipse: 287

Італія: Саль Да Вінчі – Per sempre sì: 281

Фінляндія: Лінда Лампеніус і Пете Паркконен – Liekinheitin: 279

Данія: Серен Торпегор Лунд – Før vi går hjem: 243

Молдова: Satoshi – Viva, Moldova: 226

Україна: LELÉKA – Ridnym: 221

Греція: Акілас – Ferto: 220

Франція: Monroe – Regarde!:158

Польща: Alicja – Pray: 150

Албанія: Alis – Nân: 145

Новергія: Jonas Lovv – Ya ya ya: 134

Хорватія: Lelek – Andromeda: 124

Чехія: Даніель Жижка – Crossroads: 113

Сербія: Lavina – Kraj mene: 90

Мальта: Ейдан – Bella: 89

Кіпр: Antigoni – Jalla: 75

Швеція: Felicia – My System: 51

Бельгія: Essyla – Dancing on the Ice: 36

Литва: Lion Ceccah – Sólo quiero más: 22

Німеччина: Сара Енгельс – Fire: 12

Австрія: Cosmó – Tanzschein: 6

Велика Британія: Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei: 1





Яким був фінал Євробачення-2026?

Майданчиком для проведення пісенного конкурсу стала арена Wiener Stadthalle. Конкурс приймала Австрія, оскільки минулого року в Євробаченні переміг співак з JJ з піснею Wasted Love.

Цьогоріч одразу 5 країн бойкотували Євробачення. Від участі в конкурсі відмовилися Іспанія, Ірландія, Нідерланди, Ісландія та Словенія.