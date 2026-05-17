Джамала також прибула до Відня, щоб підтримати представницю України. Її реакцію на виступ ексклюзивно зафільмували журналісти 24 Каналу.
До слова Джамала не стримала емоцій після виступу LELÉKA у фіналі Євробачення-2026
Переможниця Євробачення-2016 з усмішкою спостерігала за LELÉKA, підспівувала та ні на мить не відводила погляду від екрана. А в момент, коли представниця України виконувала важливий кульмінаційний момент – вокаліз – просто затамувала подих.
LELÉKA виступила бездоганно, тому Джамала не стримувала емоцій. І наприкінці вигукнула: "Молодець!".
У коментарі 24 Каналу артистка додала, що відчувала велике хвилювання. Адже вона знає, наскільки складно виступати та представляти країну на пісенному конкурсі.
Як Джамала вболівала за LELÉKA: дивіться відео онлайн
Яким був виступ LELÉKA у фіналі Євробачення?
Співачка представила свою композицію Ridnym про те, як знаходити сили та продовжувати творити. У номері співачки поєднується сильний вокал, українська бандура та образ лелеки у кожній деталі.
Режисером перформансу LELÉKA став Ілля Дуцик з командою. Головною метою було показати процес об'єднання та переродження. Одну з важливих ролей у постановці відігравала тканина, що часто символізує світ і проходить шлях до цілісності.
Також важливим є образ бандуриста, Ярослава Джуся. Він символізує традицію та рідний дім. Наразі Україні прогнозують 13 місце у фіналі Євробачення, вказує сайт Eurovision World. Чи справдяться ставки букмекерів – дізнаємося зовсім скоро.