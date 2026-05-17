Джамала также прибыла в Вену, чтобы поддержать представительницу Украины. Ее реакцию на выступление эксклюзивно сняли журналисты 24 Канала.

К слову Джамала не сдержала эмоций после выступления LELÉKA в финале Евровидения-2026

Победительница Евровидения-2016 с улыбкой наблюдала за LELÉKA, подпевала и ни на мгновение не отводила взгляда от экрана. А в момент, когда представительница Украины выполняла важный кульминационный момент – вокализ – просто затаила дыхание.

LELÉKA выступила безупречно, поэтому Джамала не сдерживала эмоций. И в конце воскликнула: "Молодец!".

В комментарии 24 Каналу артистка добавила, что чувствовала большое волнение. Ведь она знает, насколько сложно выступать и представлять страну на песенном конкурсе.

Как Джамала болела за LELÉKA: смотрите видео онлайн

Каким было выступление LELÉKA в финале Евровидения?

Певица представила свою композицию Ridnym о том, как находить силы и продолжать творить. В номере певицы сочетается сильный вокал, украинская бандура и образ аиста в каждой детали.

Режиссером перформанса LELÉKA стал Илья Дуцик с командой. Главной целью было показать процесс объединения и перерождения. Одну из важных ролей в постановке играла ткань, что часто символизирует мир и проходит путь к целостности.

Также важным является образ бандуриста, Ярослава Джуся. Он символизирует традицию и родной дом. Сейчас Украине прогнозируют 13 место в финале Евровидения, указывает сайт Eurovision World. Оправдаются ли ставки букмекеров – узнаем совсем скоро.