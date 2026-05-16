Сегодня же она, как и вся страна, волнуется за украинскую исполнительницу за кулисами. Джамала уже поделилась первыми комментариями о выступлении LELÉKA в комментарии 24 Канала.

К теме "Слава Украине" прозвучало со сцены: эмоциональное выступление LELÉKA в финале Евровидения-2026

Что сказала Джамала о выступлении LELÉKA в финале Евровидения-2026?

Выступление LELÉKA вызвало невероятные эмоции у всей страны. По словам Джамалы, номер получился чрезвычайно чувственным: удалось все – и постановка, и мощный вокал, и сложный вокализм, из-за которого волновались украинцы.

Джамала также отметила, что во время выступления чувствовала большое волнение и одновременно надежду. Она отметила, что прекрасно понимает, насколько сложно представлять страну на таком масштабном конкурсе, ведь сама проходила этот путь.

Возможно, другие страны даже не осознают, в каких условиях мы готовимся, с каким настроением приходим на конкурс и на все репетиции. Потому что мы не можем отделить себя от всего, происходящего. Это не какой-то "экскьюз" и не повод говорить об особых условиях для нас. Мы работаем в особых условиях. И всегда выходим в гранд-финал, несмотря на все, – сияя,

– объяснила артистка.

По словам артистки, украинским представителям часто приходится выступать в непростых условиях и с особой ответственностью, однако именно это закаляет и заставляет двигаться вперед.

Как LELÉKA выступила в финале Евровидения-2026?

Украинская представительница LELÉKA выступила седьмой в гранд-финале Евровидения-2026. Исполнительница блестяще исполнила песню Ridnym и поразила зрителей мощным вокалом, чувственным номером и невероятной постановкой, над которой работал Илья Дуцик.

Удалось все. В частности, сложный и длительный вокализм, который стал кульминацией номера, также прозвучал безупречно. Поэтому украинцы с облегчением выдохнули и в очередной раз убедились, что не ошиблись в своем выборе.

LELÉKA достойно представила Украину на международной сцене, и теперь остается только держать кулачки за достойный результат после голосования.