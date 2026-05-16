LELÉKA удалось поразить публику чувственным и одновременно мощным вокалом, глубоким номером и постановкой, наполненной действительно важными смыслами. Об этом сообщает 24 Канал.
Какой смысл был заложен в номер LELÉKA?
Украина ежегодно поражает на Евровидении не только вокальными данными своего представителя, но и глубокими смыслами, заложенными в постановку. Выступление LELÉKA в этом году не стало исключением. В номере исполнительницы гармонично соединилось все: сильный вокал, символические тексты, ткани на фоне сцены, бандура и образ, который одновременно транслирует нежность и внутреннюю силу.
После второй репетиции на сцене Евровидения создатели постановки объяснили смыслы, заложенные в выступление. По их словам, главная идея номера связана с ощущением фрагментированности современного мира и стремлением человека снова найти целостность – как внутреннюю, так и общественную.
Команда стремилась показать процесс объединения и перерождения, который сначала происходит внутри человека, а затем транслируется наружу. И эта фрагментированность очень близка и Украине, ведь нам необходимо снова собирать себя вместе и возвращать свое.
Особую роль в постановке играет ткань, которая в немецкоязычных странах часто символизирует мир и человеческое окружение. Именно поэтому ткань в выступлении стала метафорой мира, общества и самого человека, который проходит путь от раздробленности к целостности.
Отдельный символизм имеет и образ бандуриста – господина Ярослава, который находится в углу сцены со своим инструментом. По замыслу режиссеров, он олицетворяет традицию, родной дом и корни, на которые человек всегда может опереться. В номере также использованы две бандуры: одна – фрагментированная, другая – цельная. Это еще один символ внутренней трансформации и поиска гармонии.
Авторы постановки отметили, что все выступление построено на постоянной амплитуде подъемов и падений, а финальная нота символизирует перерождение и изменения – как личные, так и глобальные. Главная идея номера заключается в стремлении изменить себя, свой дом и снова сделать его прекрасным.
Текст песни представителя Украины на Евровидении-2026
Green into rust,
Доверяй переменам
Все меркнет, как бы то ни было
Красный в пыль
Срезанный с ветки
Листья в пламя
Ничто не безопасно
Вышиваю, вышиваю
Вышью новую судьбу
Вышью, вышью родным
Самым родным
Когда мы противостоим нашим страхам
И превращаем все наши горести в радость
Я знаю, что корни все еще несут воду
Когда все семена, что мы посеяли
Расцветут и приведут нас домой
Мы увидим, как деревья вырастут еще выше
Я построю новую судьбу
Родным и близким
Когда мы противостоим нашим страхам
И превратим все наши горести в радость
Мы увидим, как деревья вырастут еще выше
Когда мы противостоим нашим страхам
И превратим все наши горести в радость
Я знаю, что корни все еще несут воду
Когда все семена, что мы посеяли
Расцветут и приведут нас домой
Мы увидим, как деревья вырастут еще выше
Перевод песни представителя Украины на Евровидении-2026
Зеленое становится ржавчиной, доверься изменениям
Все исчезает, будь что будет
Красное становится пылью, срезано с ветки
Листья в огне, в опасности все
Вышиваю, вышиваю
Вышиваю новую судьбу
Вышью, вышью родным
Самым родным
Когда мы противостоим своим страхам
И превращаем все наши беды в радость
Я знаю, что корни до сих пор несут воду
Когда все посеянные нами семена
Расцветут и приведут нас домой
Мы увидим, как деревья вырастут еще выше
Новую судьбу вышью
Родным и близким
Когда мы противостоим своим страхам
И превращаем все наши беды в радость
Мы увидим, как деревья вырастут еще выше
Когда мы противостоим своим страхам
И превращаем все наши беды в радость
Я знаю, что корни до сих пор несут воду
Когда все посеянные нами семена
Расцветут и приведут нас домой
Мы увидим, как деревья вырастут еще выше