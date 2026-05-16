LELÉKA удалось поразить публику чувственным и одновременно мощным вокалом, глубоким номером и постановкой, наполненной действительно важными смыслами. Об этом сообщает 24 Канал.

Какой смысл был заложен в номер LELÉKA?

Украина ежегодно поражает на Евровидении не только вокальными данными своего представителя, но и глубокими смыслами, заложенными в постановку. Выступление LELÉKA в этом году не стало исключением. В номере исполнительницы гармонично соединилось все: сильный вокал, символические тексты, ткани на фоне сцены, бандура и образ, который одновременно транслирует нежность и внутреннюю силу.

После второй репетиции на сцене Евровидения создатели постановки объяснили смыслы, заложенные в выступление. По их словам, главная идея номера связана с ощущением фрагментированности современного мира и стремлением человека снова найти целостность – как внутреннюю, так и общественную.

Команда стремилась показать процесс объединения и перерождения, который сначала происходит внутри человека, а затем транслируется наружу. И эта фрагментированность очень близка и Украине, ведь нам необходимо снова собирать себя вместе и возвращать свое.

Особую роль в постановке играет ткань, которая в немецкоязычных странах часто символизирует мир и человеческое окружение. Именно поэтому ткань в выступлении стала метафорой мира, общества и самого человека, который проходит путь от раздробленности к целостности.

Отдельный символизм имеет и образ бандуриста – господина Ярослава, который находится в углу сцены со своим инструментом. По замыслу режиссеров, он олицетворяет традицию, родной дом и корни, на которые человек всегда может опереться. В номере также использованы две бандуры: одна – фрагментированная, другая – цельная. Это еще один символ внутренней трансформации и поиска гармонии.

Авторы постановки отметили, что все выступление построено на постоянной амплитуде подъемов и падений, а финальная нота символизирует перерождение и изменения – как личные, так и глобальные. Главная идея номера заключается в стремлении изменить себя, свой дом и снова сделать его прекрасным.

Текст песни представителя Украины на Евровидении-2026

Green into rust,

Доверяй переменам

Все меркнет, как бы то ни было

Красный в пыль

Срезанный с ветки

Листья в пламя

Ничто не безопасно

Вышиваю, вышиваю

Вышью новую судьбу

Вышью, вышью родным

Самым родным

Когда мы противостоим нашим страхам

И превращаем все наши горести в радость

Я знаю, что корни все еще несут воду

Когда все семена, что мы посеяли

Расцветут и приведут нас домой

Мы увидим, как деревья вырастут еще выше

Я построю новую судьбу

Родным и близким

Когда мы противостоим нашим страхам

И превратим все наши горести в радость

Мы увидим, как деревья вырастут еще выше

Когда мы противостоим нашим страхам

И превратим все наши горести в радость

Я знаю, что корни все еще несут воду

Когда все семена, что мы посеяли

Расцветут и приведут нас домой

Мы увидим, как деревья вырастут еще выше

Перевод песни представителя Украины на Евровидении-2026

Зеленое становится ржавчиной, доверься изменениям

Все исчезает, будь что будет

Красное становится пылью, срезано с ветки

Листья в огне, в опасности все

Вышиваю, вышиваю

Вышиваю новую судьбу

Вышью, вышью родным

Самым родным

Когда мы противостоим своим страхам

И превращаем все наши беды в радость

Я знаю, что корни до сих пор несут воду

Когда все посеянные нами семена

Расцветут и приведут нас домой

Мы увидим, как деревья вырастут еще выше

Новую судьбу вышью

Родным и близким

Когда мы противостоим своим страхам

И превращаем все наши беды в радость

Мы увидим, как деревья вырастут еще выше

Когда мы противостоим своим страхам

И превращаем все наши беды в радость

Я знаю, что корни до сих пор несут воду

Когда все посеянные нами семена

Расцветут и приведут нас домой

Мы увидим, как деревья вырастут еще выше