Сразу после завершения выступления LELÉKA редакция 24 Канала пообщалась с Джамалой. Певица тоже приехала в Вену, чтобы лично поддержать представительницу Украины.

Джамала призналась, что выступление LELÉKA во втором полуфинале произвело на нее сильное впечатление. Она услышала новые технические нюансы, которые сделали номер еще глубже и эмоциональнее. Певица подчеркнула, что конкурс – невероятно сложное испытание, ведь представлять свою страну перед всем миром является огромной ответственностью.

Относительно прогнозов букмекеров, которые накануне пророчили Украине лишь 11-е место, Джамала сохраняет спокойствие. Она обожает этот конкурс именно за его непредсказуемость. Артистка уверена, что никакие таблицы не могут точно вычислить "магию", которая возникает между артистом и зрителем.

По ее словам, в финале все решит то, насколько сильно выступление зацепит сердца людей в момент голосования. Сейчас Джамала призывает всех максимально болеть за Украину и дарить LELÉKA только любовь и поддержку.

Главное о втором полуфинале Евровидения-2026

Второй полуфинал Евровидения-2026 в Вене стал одним из самых ярких событий музыкального года. На сцене выступили представители 15 стран, продемонстрировав высокий уровень подготовки и неординарные визуальные решения.

Вместе с Украиной в финальную часть конкурса попали еще девять стран. В частности: Болгария, Норвегия, Австралия, Румыния, Мальта, Кипр, Албания, Дания, Чехия. Теперь все участники готовятся к решающему выступлению, который состоится уже в эту субботу, 16 мая.

Украина традиционно остается среди фаворитов европейской публики. После успешного полуфинала интерес к номеру LELÉKA значительно вырос, а иностранные фаны активно обсуждают символизм и вокал украинской артистки в соцсетях. Впереди – большой финал, где определится победитель 70-го песенного конкурса Евровидение.