Организаторы Евровидения уже объявили порядок выступлений в гранд-финале. Список опубликовали на сайте песенного конкурса.

Гранд-финал Евровидения-2026 состоится в субботу, 16 мая. Уже завтра мы узнаем имя победителя 70-го песенного конкурса, который привезет хрустальный микрофон в родную страну.

Откроет гранд-финал представитель Дании Серен Торпегор Лунд, который является одним из фаворитов букмекеров, а закроет шоу нынешняя страна-хозяйка Австрия, которую представляет Cosmó.

Порядок выступлений в гранд-финале Евровидения-2026

Дания: Серен Торпегор Лунд – Før vi går hjem Германия: Сара Энгельс – Fire Израиль: Ноам Беттан – Michelle Бельгия: Essyla – Dancing on the Ice Албания: Alis – Nân Греция: Акилас – Ferto Украина: LELÉKA – Ridnym Австралия: Дельта Гудрем – Eclipse Сербия: Lavina – Kraj mene Мальта: Эйдан – Bella Чехия: Даниэль Жижка – Crossroads Болгария: Dara – Bangaranga Хорватия: Lelek – Andromeda Великобритания: Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei Франция: Monroe – Regarde! Молдова: Satoshi – Viva, Moldova Финляндия: Линда Лампениус и Пете Паркконен – Liekinheitin Польша: Alicja – Pray Литва: Lion Ceccah – Sólo quiero más Швеция: Felicia – My System Кипр: Antigoni – Jalla Италия: Саль Да Винчи – Per sempre sì Новергия: Jonas Lovv – Ya ya ya ya Румыния: Alexandra Căpitănescu – Choke Me Австрия: Cosmó – Tanzschein

Евровидение-2026: главное

70-й песенный конкурс Евровидение принимает Вена, столица Австрии, после победы JJ. Полуфиналы прошли 12 и 14 мая на арене Wiener Stadthalle. Участие в песенном конкурсе приняли 35 стран.

Испания, Ирландия, Нидерланды, Словения и Исландия бойкотировали Евровидение-2026 после того, как Европейский вещательный союз (EBU) допустил к участию Израиль.

Кстати, выступление израильского певца Ноама Беттана в первом полуфинале едва не было сорвано. Зрители в зале скандировали фразу: "Остановите геноцид", сообщает The Jerusalem Post.

Сейчас в пятерку фаворитов букмекеров входят такие страны: Финляндия, Австралия, Греция, Израиль и Дания, говорится на сайте eurovisionworld. Украине же прогнозируют 11 место.