Пісня Bangaranga, з якою представниця Болгарії перемогла на Євробаченні, потрапила у чарт Billboard Global 200. Це перша поява болгарської артистки в авторитетному світовому рейтингу.

Bangaranga, що став хітом на тлі Євробачення-2026, посів 90 сходинку в чарті Billboard Global 200. Це історична подія для болгарської попзірки Dara, адже вона стала першою співачкою з Болгарії, що завоювала світовий музичний рейтинг, зазначає People.



Bangaranga у чарті Billboard / Скриншот з сайту

Нагадаємо, що пісня Bangaranga здобула 516 балів – максимальну оцінку як від глядачів, так і від професійних журі. Сама назва пісні, Bangaranga, – натхненна стародавніми болгарськими ритуальними виконавцями, що відганяли зло. Dara переосмислила це поняття як те, що "бореться з демонами всередині нас".

Чи пов'язаний хіт Євробачення-2026 з росіянами?

Пісню Bangaranga, з якою співачка Dara перемогла на Євробаченні, написав грецький композитор Дімітріс Контопулос. Він є одним зі співавторів треку.

Ще до фіналу конкурсу у соцмережах поширювали інформацію про те, що Контопулос товаришував з Кіркоровим. До того ж композитор продовжував їздити до Росії після початку повномасштабного вторгнення.

Після перемоги Dara путініст Філіп Кіркоров у коментарі пропагандистським ЗМІ заявив, що співпрацював з болгарською делегацією і начебто причетний до тріумфу артистки на Євробаченні. Росіянин стверджував, що до нього звернулися з болгарського телебачення з проханням про підтримку.

Водночас у команді Dara не підтверджують причетність Кіркорова до роботи над композицією чи перформансом. Продюсер Крістіан Тарча, який також є співавтором Bangaranga, сказав, що не знає, хто такий Філіп Кіркоров.