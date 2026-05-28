Песня Bangaranga, с которой представительница Болгарии победила на Евровидении, попала в чарт Billboard Global 200. Это первое появление болгарской артистки в авторитетном мировом рейтинге.

Bangaranga, ставший хитом на фоне Евровидения-2026, занял 90 строчку в чарте Billboard Global 200. Это историческое событие для болгарской поп-звезды Dara, ведь она стала первой певицей из Болгарии, завоевавшей мировой музыкальный рейтинг, отмечает People.



Bangaranga в чарте Billboard

Напомним, что песня Bangaranga получила 516 баллов – максимальную оценку как от зрителей, так и от профессиональных жюри. Само название песни, Bangaranga, – вдохновлена древними болгарскими ритуальными исполнителями, что отгоняли зло. Dara переосмыслила это понятие как то, что "борется с демонами внутри нас".

Связан ли хит Евровидения-2026 с россиянами?

Песню Bangaranga, с которой певица Dara победила на Евровидении, написал греческий композитор Димитрис Контопулос. Он является одним из соавторов трека.

Еще до финала конкурса в соцсетях распространяли информацию о том, что Контопулос дружил с Киркоровым. К тому же композитор продолжал ездить в Россию после начала полномасштабного вторжения.

После победы Dara путинист Филипп Киркоров в комментарии пропагандистским СМИ заявил, что сотрудничал с болгарской делегацией и якобы причастен к триумфу артистки на Евровидении. Россиянин утверждал, что к нему обратились с болгарского телевидения с просьбой о поддержке.

В то же время в команде Dara не подтверждают причастность Киркорова к работе над композицией или перформансом. Продюсер Кристиан Тарча, который также является соавтором Bangaranga, сказал, что не знает, кто такой Филипп Киркоров.