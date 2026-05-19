Песня победительницы Евровидения-2026 Bangaranga возглавила топ-50 Украины на Spotify. Какие еще треки с песенного конкурса попали в украинский чарт, читайте в материале.

Не пропустите Киркоров заявил, что помог Болгарии выиграть Евровидение-2026: в команде Dara ответили

На 11 месте оказалась песня Choke Me, с которой Александра Кепитенеску представляла Румынию на 70-м песенном конкурсе Евровидения, а вот трек Satoshi из Молдовы – Viva, Moldova! занял 25 место.

Кстати, недавно представитель Молдовы заговорил на украинском языке. Также он рассказал, что поддерживает дружеские отношения с Jerry Heil – артисты познакомились через Ирину Римес, с которой украинская певица записала песню Hora.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Satoshi – Viva, Moldova!: смотрите видео онлайн

В топ-50 Украины на Spotify, конечно, вошла и композиция Ridnym, которую исполняет LELÉKA, однако она оказалась аж на 40 месте. Напомним, что певица заняла 5 место по голосованию зрителей.

Отметим, что Bangaranga, Choke Me и Ridnym вошли и в чарт топ-100 Украина в Apple Music. Они занимают 13, 54 и 90 место соответственно.

24 Канал и 66 ОМБр открыли сбор на дроны-перехватчики. Наша команда присоединилась к сбору, поэтому среди своих читателей разыграем тематический подарок, который специально для вас привезем с Евровидения, которое состоится в Вене на этой неделе.



Любой донат – это не только уничтоженные вражеские цели в украинском небе, но и возможность получить память о песенном конкурсе, который знает весь мир! Донатьте на банку и подарите незабываемые эмоции себе или родным!

Что известно о скандале с Dara и песней Bangaranga?