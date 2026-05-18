После выступления артист пообщался с журналистами The Bridge Media и поделился своими впечатлениями об Украине. Также он рассказал, что сейчас изучает украинский язык и поддерживает теплые отношения с Jerry Heil.

Вас также может заинтересовать Встретился с военными и детьми: иллюзионист Дэвид Блейн посетил Украину

В начале Влад Сабажук (настоящее имя Satoshi, – 24 Канал) даже обратился к журналистам на украинском. По словам артиста, в Молдове сейчас живет много украинцев, поэтому для него важно находить с ними общий язык и строить дружеские связи. Также певец признался, что дружит с Jerry Heil. По его словам, они познакомились через Ирину Римес, которая имеет с украинской артисткой совместную песню Hora. После концерта Jerry Heil во Дворец спорта они начали общаться, а затем встретились на концерте Ирины Римес в Кишиневе.

Я считаю, что она очень талантливая и дальновидная артистка. Желаю ей всего наилучшего. У нее очень большая внутренняя сила,

– сказал Satoshi о Jerry Heil.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Кстати, Satoshi знаком не только с Jerry Heil, но и с Джамалой. Накануне певица вошла в состав жюри молдавского Нацотбора на Евровидение-2026, в котором победу одержал именно Satoshi. Об этом Джа упоминала в своем инстаграме. А уже в феврале 2026 года молдавский артист приехал в Киев и выступил как приглашенный гость украинского Нацотбора.

Что известно о Satoshi?

Настоящее имя певца – Влад Сабажук. Артисту 27 лет, он родился в городе Кагул. Музыкальный проект Satoshi существует с 2019 года. За это время певец выпустил три студийных альбома и стал одним из самых заметных молодых артистов в Молдове. Свой сценический псевдоним исполнитель выбрал из-за увлечения японской культурой.

На Евровидении-2026 Satoshi представил Молдову с песней "Viva, Moldova!". По результатам голосования артист занял восьмое место, набрав 226 баллов. Таким образом Молдова опередила Украину, которая в этом году оказалась на девятой строчке с 221 баллом.