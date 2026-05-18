О приезде американского иллюзиониста Дэвида Блейна сообщили на официальной странице Укрзализныци в инстаграме.

Дэвид Блейн посетил, чтобы поддержать и вдохновить раненых, железнодорожников и детей "Железной смены". Это участники учебного проекта поддержки и развития талантливой молодежи Украины.

Его магия не оставляет равнодушным никого, а с Украиной его объединяют еще и корни – мама Дэвида происходит из Одессы, а свою единственную родную дочь он назвал именно в честь украинского города,

– поделились в Укрзализныце.

Как пишет Укрзализныця, Дэвид Блейн обещает вернуться – и на этот раз уже в Одессу.

Ранее о визите Дэвида Блейна рассказывала пресс-служба 13-й бригады Национальной гвардии "Хартия". Дэвид Блейн посетил бойцов нескольких бригад, пообщался с военными и показывал им коронные фокусы.

Что известно о Дэвиде Блейне?

Дэвид Блейн – американский иллюзионист и фокусник. Стал известным после участия в телешоу Street Magic. Его экстремальные трюки не только становились вирусными в сети, но и часто провоцировали шутки и мемы.

Блейн прославился фокусами вроде замораживания в ледяной глыбе или заключения на 44 дня в прозрачном контейнере над Темзой. Сейчас он продолжает выступать перед публикой в США и является ведущим тревел-шоу.

Мать Дэвида Блейна имеет украинско-еврейские корни, пишет DW.