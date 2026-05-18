Про приїзд американського ілюзіоніста Девіда Блейна повідомили на офіційній сторінці Укрзалізниці в інстаграмі.

Девід Блейн завітав, щоб підтримати та надихнути поранених, залізничників і дітей "Залізної зміни". Це учасники навчального проєкту підтримки та розвитку талановитої молоді України.

Його магія не лишає байдужим нікого, а з Україною його поєднують ще й корені – мама Девіда походить з Одеси, а свою єдину рідну доньку він назвав саме на честь українського міста,

– поділилися в Укрзалізниці.

Як пише Укрзалізниця, Девід Блейн обіцяє повернутися – і цього разу вже до Одеси.

Раніше про візит Девіда Блейна розповідала пресслужба 13-ї бригади Національної гвардії "Хартія". Девід Блейн відвідав бійців кількох бригад, поспілкувався з військовими та показував їм коронні фокуси.

Що відомо про Девіда Блейна?

Девід Блейн – американський ілюзіоніст та фокусник. Став відомим після участі в телешоу Street Magic. Його екстремальні трюки не тільки ставали вірусними в мережі, але й часто провокували жарти й меми.

Блейн прославився фокусами на кшталт заморожування у льодяній брилі чи ув'язнення на 44 дні у прозорому контейнері над Темзою. Зараз він продовжує виступати перед публікою у США та є ведучим тревел-шоу.

Матір Девіда Блейна має українсько-єврейське коріння, пише DW.