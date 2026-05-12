Букмекеры прогнозировали Молдове 11-е место в рейтинге конкурса. Она опережает Украину на одну ступеньку. Каким было выступление Satoshi – смотрите далее в материале 24 Канала.

Viva Moldova, aloha, addio, vida loca. Soroca, Europa, Palma de Mallorca. Saluti a tutti, Moldova is on duty. E una e nova, welcome to Moldova,

– спел Satoshi и вместе с другими музыкантами зарядил зал своими энергичными танцами.

Кстати, фрагмент выступления Satoshi в первом полуфинале Евровидения-2026 уже опубликовали на официальной инстаграм-странице песенного конкурса.

Что известно о представителе Молдовы на Евровидении-2026?

Satoshi – это сценическое имя молдавского артиста Влада Сабажука, которому 27 лет. Он родом из города Кагул. Музыкой парень заинтересовался еще в юности: сам научился играть на барабанах, а затем начал создавать собственные треки. В 2019 году Влад запустил проект Satoshi, с которым выпустил уже три альбома и несколько популярных песен. Кстати, свой псевдоним он взял, вдохновившись японской культурой.