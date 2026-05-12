В Вене начался песенный конкурс Евровидение, который празднует 70-летие. В первом полуфинале свои песни представят представители 15 стран, в том числе фавориты букмекеров Финляндия и Греция. Также зрители увидят выступления Италии и Германии, которые входят в список стран Большой пятерки.