Видео выступления LELEK появилось на официальной инстаграм-странице песенного конкурса.
В ролике видно, как Инка Вечерина Перушич, Юдита Шторга, Корина Оливия Рогич, Лара Бртан и Марина Рамляк исполняют кавер на песню, с которой Руслана одержала победу на Евровидении-2004.
Украинская певица не осталась равнодушной и прокомментировала выступление.
Вы не просто исполнили песню – вы ее действительно почувствовали. Дух Карпат, эта первобытная горная энергия... все это присутствовало. Так приятно слышать это через ваши голоса. А ваш украинский звучит так естественно,
– написала исполнительница.
Руслана отреагировала на кавер группы LELEK / Скриншот из инстаграма
Что известно о LELEK?
- Это женская фолк-поп группа, основана в 2024 году. На Евровидении-2026 LELEK представлять Хорватию с песней Andromeda.
- Представительницы Хорватии выступят в первом полуфинале, 12 мая, а Украина с LELÉKA будет выступать во второй половине второго полуфинала, который состоится 14 мая. Гранд-финал конкурса состоится 16 мая, где определят победителя Евровидения-2026.
- Заметим, что названия украинской и хорватской группы очень похожи. Издание "Фокус" предполагает, что зрители могут запутаться из-за схожести названий и ненароком проголосовать за другого конкурсанта.