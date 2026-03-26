Відео виступу LELEK з'явилося на офіційній інстаграм-сторінці пісенного конкурсу.
Цікаво Легендарна колаба: ведучий "Миколиної погоди" зробив прогноз для нового шоу Жені Яновича
У ролику видно, як Інка Вечерина Перушич, Юдита Шторга, Коріна Олівія Рогич, Лара Бртан та Марина Рамляк виконують кавер на пісню, з якою Руслана здобула перемогу на Євробаченні-2004.
Українська співачка не залишилася байдужою і прокоментувала виступ.
Ви не просто виконали пісню – ви її справді відчули. Дух Карпат, ця первісна гірська енергія… усе це було присутнє. Так приємно чути це через ваші голоси. А ваша українська звучить так природно,
– написала виконавиця.
Руслана відреагувала на кавер гурту LELEK / Скриншот з інстаграму
Що відомо про LELEK?
- Це жіночий фолк-поп гурт, заснований у 2024 році. На Євробаченні-2026 вони представлять Хорватію з піснею Andromeda.
- Представниці Хорватії виступлять у першому півфіналі, 12 травня, а Україна з LELÉKA виступатиме у другій половині другого півфіналу, який відбудеться 14 травня. Гранд-фінал конкурсу відбудеться 16 травня, де визначать переможця Євробачення-2026.
- Зауважимо, що назви українського та хорватського гуртів дуже схожі. Видання "Фокус" припускає, що глядачі можуть заплутатися через схожість назв і ненароком проголосувати за іншого конкурсанта.