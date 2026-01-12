Стало відомо, в якому півфіналі Євробачення-2026 виступатиме Україна. Пише 24 Канал з посиланням ютуб-канал Eurovision Song Contest, де транслювали жеребкування.
Україна на Євробаченні-2026 виступатиме у другій половині другого півфіналу. Він відбудеться 14 травня.
Разом з нашою країною в цій частині півфіналу також візьмуть участь представники Албанії, Данії, Кіпру, Норвегії, Мальти, Австралії та Латвії.
Цікаво, що востаннє ми були у другому півфіналі у 2018 році, як зазначили в телеграм-каналі "Євробачення. Україна".
Для довідки! У жеребкуванні не брала участь Австрія, як країна-організаторка Євробачення-2026, та держави "Великої четвірки": Франція, Німеччина, Італія та Велика Британія, які автоматично потрапляють до фіналу.
Що відомо про Євробачення-2026?
- Пісенний конкурс відбудеться в столиці Австрії Відні.
- Перший півфінал пройде 12 травня, а гранд-фінал – 16 травня.
- Євробачення прийматиме арена Wiener Stadthalle. Напередодні вже показали, як виглядатиме сцена пісенного конкурсу. Її концепцію розробив німецький сценограф і креативний продюсер Флоріан Відер.
- Організатори оновили правила голосування, щоб зробити конкурс більш відкритим і чесним. Вони запровадили нову систему моніторингу. Окрім цього, журі тепер голосуватиме і в півфіналах, а кількість суддів зросла до семи.
- Зауважимо, що представника України оберуть 7 лютого.