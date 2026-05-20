Власною думкою про пісню Bangaranga та постановку Нєнов поділився в інтерв'ю "Коротко про".

Теж цікаво Мільйонна аудиторія: скільки глядачів в Україні подивились Євробачення-2026

Герман Нєнов зазначив, що для того, щоб виграти Євробачення, потрібно чітко відчувати сучасний контекст та потрапити у нього, що й вдалося зробити представниці Болгарії Dara.

І в цьому випадку Bangaranga – і як пісня, і як виступ, і як артистична харизма – абсолютно влучила в цей контекст і заслужено перемогла,

– вважає він.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Креативний продюсер заявив, що трек та постановку Bangaranga можна назвати тікток-трендом, але додав, що "це теж частина сучасного культурного контексту".

Я не вважаю цей виступ поверхневим, тому що насправді в ньому закладено не менше сенсів, ніж у багатьох, на перший погляд, "серйозних" постановках, а подекуди навіть більше,

– поділився Нєнов.

Герман стверджує, що номер Dara – про всіх нас.

Кожен може впізнати в ньому себе: ми всі трохи з "нервовим тіком", але водночас продовжуємо танцювати й жити це життя. Якщо переглянути його кілька разів, там можна знайти багато асоціативних метафор, які дуже точно працюють,

– додав креативний продюсер.

Нєнов пояснив, що номер створений "не за класичними канонами Євробачення", а "нагадує перформанси рівня MTV EMA чи Brit Awards".

Він мав частково кліпову побудову в поєднанні з першим використанням кінокамер ALEXA в телевізійній трансляції конкурсу. Це режисерське рішення, підсилене технічною частиною, виглядало дуже свіжо за візуальними тенденціями та було ковтком повітря в ностальгічному вінегреті перформансів першої десятки,

– стверджує Герман.

За словами креативного продюсера, виступ був легким і водночас наповнений великою кількістю сенсів і візуальними тригерами, зокрема на початку номера телеглядачі бачили перевернуту картинку.

Саме через сукупність таких рішень цей номер і переміг. Важливим фактором, думаю, стала популярність балканських мотивів у Європі. Це звучання добре резонує з аудиторією, воно часто стає основою треків, які збирають танц-поли. Тож, окрім концептуальної та сценічної частин, тут, звісно ж, є ще й музичне підґрунтя,

– підсумував Нєнов.

Dara – Bangaranga: дивіться відео онлайн

До речі, раніше портал МУЗВАР повідомив, що над номером представниці Болгарії працювало троє українських митців, серед яких Nicholas Chobb. Він був creative advisor, тобто продюсерська команда зверталася до нього за творчою оцінкою та рекомендаціями щодо перформансу.

Брав участь у розробці вигляду та функціоналу основної декорації номера разом з українським художником-постановником, а також у створенні відеоконтенту для LED-екранів,

– розповів Nicholas Chobb.

Що відомо про Dara?

Dara – одна з найуспішніших попвиконавиць Болгарії. Співачка формує образ сучасної болгарської попмузики завдяки унікальному голосу, потужній сценічній енергії та сміливому міксуванню жанрів.

Справжнє ім'я переможниці Євробачення-2026 – Даріна Ніколаєва Йотова. Вона стала відомою у 2015 році, коли пройшла до фіналу болгарського талант-шоу "Х-Фактор", де посіла третє місце.

Згодом Dara уклала контракт з лейблом Virginia Records, її дебютна пісня отримала назву K'vo ne chu, яка через кілька днів після прем'єри посіла перші місця у болгарських чартах.

Артистка посіла третє місце у фіналі телевізійного шоу Kato dve kapki voda. З 2021 року вона є тренеркою у шоу "Голос Болгарії", у 2022-му одна з її підопічних перемогла.

Пісні та відео Dara вже зібрали понад 80 мільйонів прослуховувань і переглядів. У 2025 році вона випустила альбом ADHDARA, який став її найособистішим проєктом.