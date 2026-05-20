Статистику Суспільне опублікувало на своєму сайті. Скільки глядачів в Україні подивилося Євробачення-2026, дізнавайтеся в матеріалі.

За даними Суспільного, в глядачів збільшився інтерес до Євробачення у порівняні з попередніми роками. Мовник транслював три передшоу, два півфінали та гранд-фінал. Загалом на телеканалі шоу подивилися 6,7 мільйона разів, а кількість унікальних телеглядачів склала 2,9 мільйона.

Кількість переглядів збільшилась на 14%, а кількість унікальних телеглядачів – на 5%. Пряму трансляцію другого півфіналу, де виступала LELÉKA, подивились 903 тисячі телеглядачів, а частка аудиторії склала 9,24%.

Пряму трансляцію гранд-фіналу подивились 1 мільйон 472 тисячі телеглядачів, телевізійна аудиторія збільшилась на 11%. Середня частка склала 16,45%, а коли оголошували переможця збільшилась до 25,13%.

На диджитал-платформах Суспільного контент, пов'язаний з Євробаченням, отримав майже 55 мільйонів переглядів.

Нагадаємо, що коментатором пісенного конкурсу став незмінний Тімур Мірошниченко. У першому півфіналі до нього приєднався стендап-комік Василь Байдак, у другому – співачка Світлана Тарабарова, а у гранд-фіналі – реперка alyona alyona, про що Суспільне повідомляло на своїх платформах.

Євробачення-2026: головне

Євробачення-2026 приймав Відень після перемоги австрійського співака JJ з піснею Wasted Love. Перший півфінал пройшов 12 травня, другий – 14 травня, а гранд-фінал – 16 травня.

Представниця України LELÉKA виступила у другому півфіналі з композицією Ridnym. Вона пройшла до гранд-фіналу і за результатами голосування журі та глядачів посіла 9 місце.

Переможницею 70-го ювілейного пісенного конкурсу стала представниця Болгарії Dara (516 балів). Її пісня Bangaranga посіла 1 місце у топ-50 Україна на Spotify, проте пізніше опустилась на 3 сходинку.

Друге місце посів Ноам Беттан з Ізраїлю (343 бали), а третє – Александра Кепітенеску з Румунії (296 балів).