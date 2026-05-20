Статистику Общественное опубликовало на своем сайте. Сколько зрителей в Украине посмотрело Евровидение-2026, узнавайте в материале.

По данным Общественного, у зрителей увеличился интерес к Евровидению по сравнению с предыдущими годами. Вещатель транслировал три предшоу, два полуфинала и гранд-финал. Всего на телеканале шоу посмотрели 6,7 миллионов раз, а количество уникальных телезрителей составило 2,9 миллиона.

Количество просмотров увеличилось на 14%, а количество уникальных телезрителей – на 5%. Прямую трансляцию второго полуфинала, где выступала LELÉKA, посмотрели 903 тысячи телезрителей, а доля аудитории составила 9,24%.

Прямую трансляцию гранд-финала посмотрели 1 миллион 472 тысячи телезрителей, телевизионная аудитория увеличилась на 11%. Средняя доля составила 16,45%, а когда объявляли победителя увеличилась до 25,13%.

На диджитал-платформах Общественного контент, связанный с Евровидением, получил почти 55 миллионов просмотров.

Напомним, что комментатором песенного конкурса стал неизменный Тимур Мирошниченко. В первом полуфинале к нему присоединился стендап-комик Василий Байдак, во втором – певица Светлана Тарабарова, а в гранд-финале – рэперка alyona alyona, о чем Общественное сообщило на своих платформах.

Евровидение-2026: главное

Евровидение-2026 принимала Вена после победы австрийского певца JJ с песней Wasted Love. Первый полуфинал прошел 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая.

Представительница Украины LELÉKA выступила во втором полуфинале с композицией Ridnym. Она прошла в гранд-финал и по результатам голосования жюри и зрителей заняла 9 место.

Победительницей 70-го юбилейного песенного конкурса стала представительница Болгарии Dara (516 баллов). Ее песня Bangaranga заняла 1 место в топ-50 Украины на Spotify, однако позже опустилась на 3 место.

Второе место занял Ноам Беттан из Израиля (343 балла), а третье – Александра Кепитенеску из Румынии (296 баллов).