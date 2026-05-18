Своїми думками про результати Євробачення поділився український продюсер Михайло Ясинський. Він прокоментував виступ LELÉKA в розмові зі Славою Дьоміним.

Він був надзвичайно чутливий, професійний. Всі хвилювалися з цією "нотою", і вона заспівала її навіть краще, ніж раніше. Це був гарний виступ професійного артиста,

– поділився продюсер.

Михайло Ясинський додав, що в номері артистки були й певні мінуси. Зокрема, це стосується фінансової частини.

Він був дуже бюджетний. Якщо порівнювати його з номерами інших країн, інших артистів, він мав інший вигляд з погляду видовищності. Але саме в тому, можливо, і перевага цього номеру, тому що акцент був зроблений саме на співачці, – зауважив чоловік.

Ясинський додав, що очевидних недоліків у номері LELÉKA взагалі не було. Він також відзначив роботу операторів та режисерів. На думку продюсера, артистка мала бути набагато вище у турнірній таблиці.

Моя думка, що вона мала бути в топ-5 або топ-6. Мені сподобалася Норвегія, мені сподобалася Румунія, але є такі країни, є такі виступи, що мені взагалі не сподобалися. Вона була на голову вище саме за професійністю, співочою, артистичною Але глядачі, журі подумали інакше,

– сказав Ясинський.

Що відомо про результати Євробачення?

Переможницею ювілейного пісенного конкурсу вперше в історії стала Болгарія. Країну представляла співачка Dara з драйвовою і танцювальною піснею Bangaranga. Вона набрала 516 балів – максимум від журі та глядачів.

Україну на конкурсі представляла LELÉKA з піснею Ridnym. За підсумками голосування Україна посіла 9 місце, отримавши 221 бал.

На другому місці опинився Ізраїль, а на третьому – Румунія.