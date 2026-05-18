Своими мыслями о результатах Евровидения поделился украинский продюсер Михаил Ясинский. Он прокомментировал выступление LELÉKA в разговоре со Славой Деминым.

Он был чрезвычайно чувствителен, профессиональный. Все волновались с этой "нотой", и она спела ее даже лучше, чем раньше. Это было хорошее выступление профессионального артиста,

– поделился продюсер.

Михаил Ясинский добавил, что в номере артистки были и определенные минусы. В частности, это касается финансовой части.

Он был очень бюджетный. Если сравнивать его с номерами других стран, других артистов, он имел другой вид с точки зрения зрелищности. Но именно в том, возможно, и преимущество этого номера, потому что акцент был сделан именно на певице, – заметил мужчина.

Ясинский добавил, что очевидных недостатков в номере LELÉKA вообще не было. Он также отметил работу операторов и режиссеров. По мнению продюсера, артистка должна была быть гораздо выше в турнирной таблице.

Мое мнение, что она должна была быть в топ-5 или топ-6. Мне понравилась Норвегия, мне понравилась Румыния, но есть такие страны, есть такие выступления, что мне вообще не понравились. Она была на голову выше именно по профессионализму, певческой, артистической Но зрители, жюри подумали иначе,

– сказал Ясинский.

Что известно о результатах Евровидения?

Победительницей юбилейного песенного конкурса впервые в истории стала Болгария. Страну представляла певица Dara с драйвовой и танцевальной песней Bangaranga. Она набрала 516 баллов – максимум от жюри и зрителей.

Украину на конкурсе представляла LELÉKA с песней Ridnym. По итогам голосования Украина заняла 9 место, получив 221 балл.

На втором месте оказался Израиль, а на третьем – Румыния.