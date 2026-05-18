Після виступу артист поспілкувався з журналістами The Bridge Media та поділився своїми враженнями про Україну. Також він розповів, що зараз вивчає українську мову й підтримує теплі стосунки з Jerry Heil.

На початку Влад Сабажук (справжнє ім'я Satoshi, – 24 Канал) навіть звернувся до журналістів українською. За словами артиста, у Молдові нині живе багато українців, тому для нього важливо знаходити з ними спільну мову та будувати дружні зв'язки. Також співак зізнався, що дружить із Jerry Heil. За його словами, вони познайомилися через Ірину Рімес, яка має з українською артисткою спільну пісню Hora. Після концерту Jerry Heil у Палац спорту вони почали спілкуватися, а згодом зустрілися на концерті Ірини Рімес у Кишиневі.

Я вважаю, що вона надзвичайно талановита й далекоглядна артистка. Бажаю їй усього найкращого. У неї дуже велика внутрішня сила,

– сказав Satoshi про Jerry Heil.

До речі, Satoshi знайомий не лише з Jerry Heil, а й з Джамалою. Напередодні співачка увійшла до складу журі молдовського Нацвідбору на Євробачення-2026, у якому перемогу здобув саме Satoshi. Про це Джа згадувала у своєму інстаграмі. А вже у лютому 2026 року молдовський артист приїхав до Києва та виступив як запрошений гість українського Нацвідбору.

Що відомо про Satoshi?

Справжнє ім'я співака – Влад Сабажук. Артисту 27 років, він народився у місті Кагул. Музичний проєкт Satoshi існує з 2019 року. За цей час співак випустив три студійні альбоми та став одним із найпомітніших молодих артистів у Молдові. Свій сценічний псевдонім виконавець обрав через захоплення японською культурою.

На Євробачення-2026 Satoshi представив Молдову з піснею "Viva, Moldova!". За результатами голосування артист посів восьме місце, набравши 226 балів. Таким чином Молдова випередила Україну, яка цього року опинилася на дев'ятій сходинці з 221 балом.