Що цікаво, букмекери прогнозували Молдові 11-те місце в рейтингу конкурсу. Вона випереджає Україну на одну сходинку. Яким був виступ Satoshi – дивіться далі в матеріалі 24 Каналу.
Viva Moldova, aloha, addio, vida loca. Soroca, Europa, Palma de Mallorca. Saluti a tutti, Moldova is on duty. E una e nova, welcome to Moldova,
– заспівав Satoshi й разом з іншими музикантами зарядив зал своїми енергійними танцями.
До речі, фрагмент виступу Satoshi у першому півфіналі Євробачення-2026 вже опублікували на офіційній інстаграм-сторінці пісенного конкурсу.
Що відомо про представника Молдови на Євробаченні-2026?
Satoshi – це сценічне ім'я молдовського артиста Влада Сабажука, якому 27 років. Він родом із міста Кагул. Музикою хлопець зацікавився ще в юності: сам навчився грати на барабанах, а згодом почав створювати власні треки. У 2019 році Влад запустив проєкт Satoshi, з яким випустив уже три альбоми та кілька популярних пісень. До речі, свій псевдонім він взяв, надихнувшись японською культурою.
- Нагадаємо, що Satoshi підтримує Україну. У лютому він виступив на Нацвідборі-2026 в Києві зі своєю конкурсною піснею "Viva, Moldova!". До речі, представниця України на Євробаченні-2024 Jerry Heil у Threads зазначила, що вболіває саме за представника Молдови.