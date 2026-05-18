Ми попросили ChatGPT проаналізувати виступи учасників "Євробачення-2026" та назвати три номери, які вважає найпровальнішими цьогоріч. До списку потрапили номери, які або розчарували через завищені очікування, або просто загубилися серед десятків яскравих постановок, передає 24 Канал.

Велика Британія

За версією штучного інтелекту, найпровальнішим виступом "Євробачення-2026" став номер Великої Британії. Попри ставку на епатаж і вірусність, постановка виявилася занадто перевантаженою та хаотичною.

LOOK MUM NO COMPUTER – "Eins, Zwei, Drei": дивіться відео

ШІ вважає, що проблема була не у дивності самого номера, адже на "Євробаченні" нестандартні виступи часто стають культовими, а в тому, що шоу виглядало як спроба створити мем, а не сильний музичний номер. Через перенавантажену постановку губився вокал, а вже після першої хвилини виступ починав втомлювати глядача.

Швеція

Друге місце у списку найневдаліших виступів, на думку ШІ, посіла Швеція. Для більшості країн такий номер міг би вважатися цілком успішним, однак саме від шведських представників фанати традиційно очікують набагато більшого.

FELICIA – "My System": дивіться відео

Штучний інтелект назвав шведський виступ "технічно ідеальним, але без душі". Постановка, світло, операторська робота та хореографія були виконані бездоганно, проте сам номер був "абсолютно без душі".

Як зазначає ШІ, головною проблемою стало те, що пісня не запам'ятовувалася після завершення виступу, а для "Євробачення" це є серйозним недоліком.

Бельгія

Третім найпровальнішим виступом року ШІ назвав номер Бельгії. На відміну від Великої Британії, де провал був гучним і помітним, бельгійський виступ просто нічим не запам'ятався.

ESSYLA – "Dancing on the Ice": дивіться відео

За версією штучного інтелекту, номер не викликав ані сильних емоцій, ані обговорень у соцмережах. У виступі не було яскравого моменту, який міг би зачепити глядачів або зробити його впізнаваним серед десятків інших учасників. Саме тому ШІ вважає бельгійський номер одним із найслабших.

Хто став переможцем "Євробачення-2026"?

Як повідомляється на офіційному сайті "Євробачення", цьогоріч перемогу здобула Болгарія із піснею "Bangaranga", яку виконала DARA.

Цікаво! Для Болгарії цей результат є історичним, адже країна вперше стала тріумфатором "Євробачення".

Болгарія повернулася на "Євробачення" після кількарічної паузи. Країна не брала участі у шоу з 2023 по 2025 рік.

DARA – "Bangaranga": дивіться відео

За підсумками голосування Болгарія отримала 516 балів і посіла перше місце. Пісня "Bangaranga" заробила 204 бали від журі, після чого отримала ще 312 балів від телеглядачів.

У підсумку Болгарія перемогла як за оцінками журі, так і за результатами телеголосування. Востаннє така ситуація траплялася на "Євробачення-2017" у Києві, коли країна перемогла за обома системами підрахунку балів.

Яке місце посіла Україна на "Євробаченні-2026"?

Українська співачка LELÉKA успішно представила Україну на 70 пісенному конкурсі "Євробачення-2026" та посіла 9 місце у фіналі. Виконавиця виступила з емоційною піснею "Ridnym".

За результатами голосування LELÉKA отримала 221 бал, із яких 54 бали надійшли від національних журі, а ще 167 – від глядачів. Важливу роль у створенні атмосфери номера відіграли режисерська постановка Іллі Дуцика та сценічний образ від дизайнерки Лілії Літковської.

Наприкінці виступу LELÉKA вигукнула зі сцени "Слава Україні!", після чого зал у Wiener Stadthalle вибухнув гучними оплесками.