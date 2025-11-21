Зокрема, вони вирішили змінити правила голосування, щоб Євробачення залишалося чесним конкурсом і щоб зменшити маніпуляції. Пише 24 Канал з посиланням на офіційний сайт The Eurovision Song Contest.
У півфіналах конкурсу знову голосуватиме журі, як це було до 2022 року, що має забезпечити більш збалансований вибір пісень, які проходять у фінал Євробачення.
До того ж розширили список професій, з яких можуть обирати журі – від музичних журналістів і критиків до педагогів
Кількість суддів Євробачення зросла з 5 до 7. Також мінімум двоє з них мають бути віком 18–25 років.
Крім того, артистам і мовникам не можна брати участь у рекламних кампаніях, що можуть вплинути на голосування. Заборонені промоакції, які організували "треті сторони", включно з урядами.
Щоб мінімізувати махінації з голосами, організатори Євробачення впровадять оновлену систему моніторинг, яка дозволить швидше помічати підозрілу активність і реагувати на неї.
Зауважимо, що напередодні на інстаграм-сторінці Євробачення вже розкрили ім'я першої учасниці пісенного конкурсу у 2026 році – нею стала представниця Кіпру.
Що відомо про Євробачення 2026?
- Пісенний конкурс пройде у Відні на арені Wiener Stadthalle.
- Перший півфінал Євробачення відбудеться 12 травня, другий – 14 травня, а грандфінал заплановано на 16 травня.
- Наразі відомо про участь 36 країн у міжнародному пісенному конкурсі. Серед них – Україна.