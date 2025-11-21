В частности, они решили изменить правила голосования, чтобы Евровидение оставалось честным конкурсом и чтобы уменьшить манипуляции. Пишет 24 Канал со ссылкой на официальный сайт The Eurovision Song Contest.

В полуфиналах конкурса снова будет голосовать жюри, как это было до 2022 года, что должно обеспечить более сбалансированный выбор песен, проходящих в финал Евровидения.

К тому же расширили список профессий, из которых могут выбирать жюри – от музыкальных журналистов и критиков до педагогов

Количество судей Евровидения выросло с 5 до 7. Также минимум двое из них должны быть в возрасте 18–25 лет.

Кроме того, артистам и вещателям нельзя участвовать в рекламных кампаниях, которые могут повлиять на голосование. Запрещены промоакции, которые организовали "третьи стороны", включая правительства.

Чтобы минимизировать махинации с голосами, организаторы Евровидения внедрят обновленную систему мониторинг, которая позволит быстрее замечать подозрительную активность и реагировать на нее.

Заметим, что накануне на инстаграм-странице Евровидения уже раскрыли имя первой участницы песенного конкурса в 2026 году – ею стала представительница Кипра.

Что известно о Евровидении 2026?