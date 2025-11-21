На днях же JULIK выпустил щемящую песню о любви и эксклюзивно для 24 Канала поделился редкими фото со своей свадьбы.
Артист представил трек "Любовь двух сердец". Через композицию певец напоминает: любовь – это не сказка, а выбор людей, которые не сдаются даже в самые сложные моменты.
Я написал эту песню не как романтическую балладу, а как исповедь. Потому что когда действительно любишь – не ищешь слов, просто чувствуешь, что это твое. И если ваши сердца бьются в унисон – это уже победа. Мне хотелось написать ее без идеализации, без прикрас. Так, как есть на самом деле. Потому что сегодня мы все научились красиво говорить о любви, но не всегда умеем ее проживать,
– отметил JULIK.
Эту песню он создал во время гастролей за рубежом, когда сам был далеко от родных и близких.
JULIK – "Любовь двух сердец" : смотрите видео онлайн
Добавим, что JULIK, настоящее имя которого Назар Гук, в 2014 году женился на Екатерине Демченко. Пара показала счастливые кадры с их свадьбы.
Свадьба JULIK / Фото пресс-службы
Что известно о личной жизни JULIK?
- С будущей женой певец познакомился в интернете.
- Ранее Екатерина была визажисткой и помогала артисту с гримом и стилем. Теперь она работает в пиар-агентстве JULIK.
- Супруги вместе воспитывают сына Дениса. В феврале мальчику исполнилось 9 лет.
- Ранее артист рассказывал, что его сын тоже увлекается музыкой, однако сейчас выбрал футбол. Родители уважают выбор Дениса и поддерживают любые его начинания.