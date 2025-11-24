В частности, рассекретил, какое колечко ему подарил партнер. Пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Константина Бочарова (настоящее имя певца).
Кстати MELOVIN отказался от участия в Нацотборе на Евровидение-2026
Церемония признания в любви прошла на площади Независимости в Киеве. Петр подарил MELOVIN 501 красную розу и золотое кольцо итальянского бренда DOMIANI, украшенное 10 бриллиантами общим весом 0,07 карата.
Петя – это о любви с первого взгляда. Он служит добровольцем с начала полномасштабного вторжения. Спас более тысячи человек. Вывозил и спасал военных, гражданских, а также домашних животных из горячих точек: Часов Яр, Бахмут, Запорожское направление. Сейчас занимает должность парамедика Вооруженных сил Украины,
– написал Константин.
Вас также может заинтересовать MELOVIN женится: что известно о военном, который сделал ему предложение в центре Киева
MELOVIN с букетом, который ему подарил партнер на помолвку / Фото с телеграмм-канала артиста
Накануне на своей странице в инстаграме MELOVIN опубликовал фото с предложения, которое состоялось вечером в центре Киева.
Золотое кольцо MELOVIN / Фото из инстаграма певца
Что известно об отношениях MELOVIN и Петра Злоти?
- Пара не афишировала свои отношения, поэтому деталей немного. Только на днях стало известно, что Константин (MELOVIN) и Петр обручились.
- Оба когда-то публично делали каминг-аут: MELOVIN заявил о своей бисексуальности в 2021 году после выступления на сцене музыкального фестиваля Atlas Weekend, а Петр – уже во время полномасштабной войны, когда переходил между подразделениями.